Willamette河受污水污染 提醒居民遠離

(本報綜述)由於過去一段時間的持續降水，波特蘭市下水系統排水壓力大增，導致污水外溢至Willamette河，並發生污水外溢污染。波特蘭環境服務局通告，在污水外溢期間和結束後的48小時內，居民應避免接觸河水，以免受到水中細菌的威脅。

這次下水外溢影響了Willamette河Ross Island橋下游的區域，該區域遭受了嚴重的降雨，導致大管道(Big Pipe)系統在上週六早上超過了容量上限。當局提醒，Ross Island橋下游居民尤其需要注意，而上游地區也可能在本週末再次受到河水污染的影響，因為天氣預報顯示將有更多的降雨。

波特蘭環境服務局提醒市民可以透過登錄https://www.portland.gov/bes/big-pipe-tracker來獲取有關污水外溢狀況的最新資訊。該局也表示，這已經是過去一年來第五次污水溢流事件，使得對水資源管理的關注再次升溫。

同時，Oak Lodge水務局也報告了29日上午9點左右出現了污水外溢，也影響了Willamette河。俄勒岡環境品質部已經得到通知，正在採取必要的措施處理這起事件。

官方強烈建議，市民和遊客避免在溢流期間以及停止後的48小時內接觸Willamette河水域，以確保個人健康與安全。有關此事件的最新動態，市民可以關注波特蘭環境服務局的官方通告。