Visa和MasterCard就手續費訴訟達成和解 或將為用戶省下大筆錢

(綜合報道)3月26日週二，信用卡服務提供商Visa和MasterCard宣佈，將與美國商戶就刷卡手續費用問題達成和解，此舉有望為消費者群體節約上百億美元。

刷卡手續費是商戶為啟用信用卡或借記卡交易而支付給這些信用卡公司的費用，而商戶則會將這些刷卡手續費成本轉嫁給顧客，一般通過提高商品或服務的價格，或者直接向消費者收取額外的手續費。

根據該和解協議，Visa和MasterCard 將在2030年之前限制信用卡手續費，並與商戶就費用進行協商。Visa表示，此次和解涉及的商戶中，超過90%為小型企業。MasterCard在和解中則並未承認有任何不當行為。

此次和解還需紐約東區法院的最終批准，相關變更將在和解獲得批准後生效，預計在時間為2024年末或2025年初。

2005年，19家商家聯合對Visa和MasterCard提起的一場訴訟，指控稱商戶為接受 Visa和MasterCard信用卡支付了過高的費用，且這兩家公司及其成員銀行的行為違反了反壟斷法。2018年，Visa和MasterCard同意為該訴訟支付62億美元以達成和解，但仍有兩個問題待解決。一是關於接受其卡片的規則爭議，二是如何對那些選擇不參與和解的商戶進行回應。