Venmo轉帳轉錯人？你並不孤獨！ 調查顯示23%的人曾轉錯款，15%的人曾遭詐騙

Venmo、Zelle和PayPal這一類“P2P”點對點支付平台，大家一定都非常熟悉。平時朋友小聚吃飯分攤下賬單，或是轉帳給家人，用這些平台都極之方便。

LendingTree最近的一項調查發現，高達84% 的消費者曾使用過此類P2P 服務，其中44%的人每週至少使用一次。而如此高的使用頻率也勢必會伴隨一些問題，比如轉錯收款人，甚至是遇到詐騙。

根據LendingTree 的說法，此類P2P服務缺乏足夠的欺詐保護措施。調查結果顯示，有23%的受訪者表示他們曾經不小心將錢轉給了錯誤的人。在此類平台上轉錯款確實非常容易，如果對方使用的是很常見的名字，那麼平台上可能有很多同名。如果沒有與該帳戶相關聯的圖像，或者付款人沒有被告知對方確切的帳戶名稱是什麼，那麼轉款給錯誤的人一點也不難。

此外，P2P平台也沒有標準信用卡交易那樣的保護措施。調查中有15%的人表示他們曾是詐騙的受害者，在每週多次使用P2P 服務的人中，這一比例躍升至22%。不像信用卡，也許只要一個電話就能解除被盜刷的款項，在P2P平台遭詐騙，你的錢可能就再也找不回來。P2P帳戶中的餘額也沒有像傳統銀行帳戶那樣受FDIC 保護，在這一點上，有49%的受訪者有著錯誤的認知。不過，調查中僅有11% 的人認為P2P服務是最安全的。在表示不使用此類服務的受訪者中，有18% 表示他們是出於安全考慮。