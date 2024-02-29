歡天喜地慶新春 溫哥華華人協會舉行盛大龍年春晚

（本報記者王星報道）2月18日晚，溫哥華Skyview高中內，喜氣洋洋，熱鬧非凡，盛大的溫哥華龍年春節聯歡晚會在這裡隆重舉行。這場由溫哥華華人協會主辦的春晚，吸引了來自溫哥華、卡瑪斯和波特蘭等兩州多地的華人和各族裔千餘人前來參加。嘉賓雲集，歡聚一堂，共慶農歷龍年新春。

全體合影

溫哥華市長安妮·麥克納尼-奧格爾、溫哥華港專員埃里克·拉布蘭特等數位官員親臨會場祝賀並觀看演出；各華人社團代表也應邀參加了活動。多年來，溫哥華市市長每逢春晚都會到場支持，已然成為佳話。

一年一度的春晚，是溫哥華華人協會持辦多年、力主打造、歷久彌新的一項重要活動。今年是協會換屆後，新任理事會首次舉辦。會長覃琳全力以赴，在她的的主持下，理事會同心協力，及早安排，於去年下半年即開啓了春晚系列活動的準備工作，組成了由數十人參與的春晚團隊，從策劃、導演、後勤、營銷、公關、宣傳到舞台燈光、幻燈投影、場務協調、攝影攝像、影賽頒獎，再到遊園與競拍、票務與餐飲、新聞與撰稿、義工與服務等各個方面，做了全面、周到和細緻的安排，明確職責，分工合作，循序漸進，有條不紊，為有計劃、有步驟地完成春晚各個環節並取得成功提供了先決條件和重要保證。

在春晚總體策劃與構想上，借鑒並參照往年成功經驗，制定完善的活動方案。採取了場外集市、遊園和餐飲與場內大型舞台表演相結合的模式，調動各種資源和藝術手段，場內場外，台上台下，有娛樂、有互動、有展示、有表演，構成一個多方位、多維度、多樣式、多場景的聯歡場面。在打造場外遊園活動的同時，將場內文藝演出作為重點，打造春晚主場。優化演出節目，提升舞台效應，力求從表演形式和品質上有所突破，達到春晚演出的最佳效果。為此，從兩州三地發現和選拔優秀節目，從舞台整體表演的構想出發，在篩選節目的編排和搭配過程中，萃集各種藝術形式，融匯多元文化組合，兼收並蓄，博取眾長，匯集並編排了鼓樂、歌曲、舞蹈、器樂、戲曲、書法等16個不同形式的文藝節目，極大地豐富了舞台的觀賞性和感染力，呈現出百花盛開、萬紫千紅的喜慶景象。

古箏《女兒情》

舞蹈《寶萊塢風情》

組合唱《出埃及記》

精彩的舞台表演，給觀眾留下了深刻的印象，不同藝術形式的盛宴帶來了難以忘懷的美感和喜悅。記者在現場看到，整台節目動人心魄，引人入勝。由黃米亞、孔令朔主持了晚會。開場以木蘭鼓隊表演的鼓樂《喜龍春》為序幕，歡快的旋律和震天的節奏，在觀眾的心弦上激蕩起迎春的喜悅；《盛世歡騰抬龍王》是由成年與兒童組成的群體舞蹈，層層展開，高潮迭起；《寶萊塢舞蹈》由蒙娜麗莎舞蹈學院的師生出演，富有印度特色的舞蹈和配樂，呈現了別具一格的民族風情；《夢江南》由民歌演唱、琵琶演奏和現場書法組合而成。俄勒岡著名歌唱家黃捷以甜美、婉轉的歌喉抒發了對江南的眷戀與思念，琵琶伴奏為歌者的母親趙永芳女士，以多年嫻熟的琵琶技巧彈奏了優雅的配樂曲調，歌聲、琴聲與《夢回江南》的書法墨韻，演繹了濃郁的鄉戀情思；舞蹈《天浴》由俄勒岡華人聯盟青少年傳統舞蹈隊表演，柔美的舞姿，詮釋了藏族姑娘在沐浴節中動人情景；古風樂曲《女兒情》由祥和藝苑古箏樂團演奏，古樂錚錚，幽思絕響；《追魚》選段《觀燈》是歡悅組合表演的經典越劇，地道的扮相和唱腔，綻放出戲曲的藝術魅力；《拉丁舞恰恰》是溫哥華交誼舞俱樂部獻上的精彩舞蹈，六位表演者以鮮明、有力的舞姿，表現出熱情、奔放的拉丁風情；舞蹈《畫你》是溫哥華茉莉花舞蹈隊奉獻的精品，高超的蒙古舞表演，詮釋了牧民「逐水草而居」的豪邁情懷；《花兒》 是Winnie舞蹈工作室最新編創的少兒舞蹈，結合兒童心理、情感和審美的特點，表現出健康成長的喜悅情景；男高音郎煜新和女中音海莉·索雷爾演唱的《緊閉的雙唇》音域寬廣，曲調優美；女高音阮秋玲演唱的《我像雪花天上來》高亢婉轉，悠揚悅耳；絲之舞舞蹈團表演的肚皮舞《紗之韻》，優雅嫵媚，嬌柔迷人；三代組合表演的舞蹈《出埃及記-回家》以敘事性的演唱，表現了摩西不畏艱險，重返家園的動人故事；項芳曉、巴塞爾•哈米耶表演的《探戈》，是一次全新的嘗試和突破，這位著名時尚博主，帶著她的樂隊和舞伴，以精彩的雙人舞亮相溫哥華舞台，展示了時尚與經典完美交融的獨特魅力；波特蘭K歌娛樂組表演的歌舞組合《雲山》，吸取了當今最為火爆的「科目三」，表現了熱烈、奔放的時代風格。縱觀整台晚會，表演、舞美、燈光、音樂等配合默契，完美呈現了龍年新春的盛況，讓千餘觀眾沈浸式體味了春晚的精彩與歡樂。

越劇《觀燈》

舞蹈《阿根廷探戈》

舞蹈《花兒》

舞蹈《紗之韻-肚皮舞》

舞蹈《盛世歡騰抬龍王》

舞蹈《画你》

今年春晚參加的人數多，將近達到現場容納的極限，活動內容又特別豐富，為使大家過一個開心的春晚，專門發動了一支由來自社區以及包括哥倫比亞河、卡馬斯、山景等三所高中學生，近70名志願者組成的義工隊，在陳寧統籌調度下，參與到遊園、票務、餐飲等各個環節，在井然有序地做好場內外活動同時，提供呼應服務，哪裡有需要就出現在哪裡，保證了春晚各項活動的順利進行。義工之一的前會長鄭麗影，籌劃發起了無聲拍賣活動，以拍賣形式進行各種物品交易，新奇而實在。主管這一項目的義工朱茉莉與杜芳，還自掏腰包購票入場，為春晚盡一份力。門票組在應對各種繁雜的票務以及VIP的接待中，全程微笑服務，井然有序。遊園組以學生為主，大到高中生，小到小學五年級，其中手工DIY龍的活動廣受歡迎，手持龍的圖片在照相佈景牆前拍照的絡繹不絕。餐飲組運餐運水，打包分發，協調配合，忙而有序，並兼顧不同需求，為素食者配發了相應食物。春晚系列活動之所以成功，與全體參與者分工合作、協調配合、共同努力所分不開的。

歌曲《緊閉的雙唇》

歌曲《我像雪花天上來》

在春晚現場還舉辦了新春攝影大賽頒獎儀式，12名獲獎者獲得了本次大賽的獎項。據賽事負責人顧江平介紹，今年新春攝影大賽已歷時四屆，參與活動的人數逐年增多，作品的質量也不斷提高。今年我們從眾多投稿作品中評選出12幅優秀作品，反映了參賽攝影的總體風貌和藝術水平。相信這一賽事的持續舉辦，對大波特蘭地區華人攝影將會起到一定的推進作用。

砵崙余風采堂、華賢勵志基金、萃勝工商會參與了本次春晚的協辦。