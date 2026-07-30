川普政府拒絕維俄勒岡大火提供消防援助 

（本報綜述）特朗普政府拒絕為俄勒岡今年兩場重大野火提供聯邦消防援助，引發州內官員及國會議員不滿。遭拒的分別是東埃文斯溪大火（East Evans Creek）和羅溪火災群（Rowe Creek），兩場火災都曾威脅數百名居民及大片土地。

俄勒岡州長蒂娜科特克今年共為五場野火申請聯邦緊急事務管理署（FEMA）的火災管理援助補助。這類補助可由聯邦政府承擔75%的消防費用，州政府負擔其餘25%。FEMA批准了下乾溪、阿卡瓦比尤特和草蜢大火的申請，卻拒絕另外兩場。

東埃文斯溪大火過火面積接近1.6萬英畝，當時有超過230戶住宅接到最高級別的「立即撤離」命令，道路、橋梁及其他公共設施也受到威脅。羅溪火災群一度成為全美面積最大的野火，截至週二已燒毀近30萬英畝，申請補助時有超過400人被要求立即撤離。

俄勒岡州兩名民主黨聯邦參議員羅恩懷登和傑夫默克利致函聯邦緊急事務管理，批評拒絕決定缺乏清楚標準，並與過去做法不一致。兩人指出，這項補助原本就是為了在火災演變成重大災難前提供資源，而不是等到大規模破壞已經發生後才介入。

兩名議員要求聯邦緊急事務管理說明是否更改了審批標準，以及新標準從何時開始實施。他們警告，俄勒岡目前消防資源已十分緊張，而野火季仍處於早期，若聯邦援助標準變得更嚴格，可能增加州政府和地方消防部門的負擔。