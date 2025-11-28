TriMet預算缺3億美元　将裁撤班次削減崗位

（本報綜述）因面臨未來幾年高達3億美元的預算缺口，波特蘭地區公共運輸機構TriMet宣布將自11月30日起調整服務，包括縮減夜間巴士班次，並裁撤共68個職位，以降低支出。

TriMet表示，此次裁撤的職位中有超過一半原本即為空缺，而其中26名為非工會行政員工，已被解僱；部分工會員工則透過內部調動避免失業。機構強調已盡量以自然流失、離職補助及再就業協助方式減少衝擊。

TriMet指出，自疫情以來搭乘人次大幅下降，加上通貨膨脹推升營運成本，使預算面臨前所未有的壓力。媒體關係經理蒂雅‧約克（Tia York）表示：“人少了，票價收入就低了，這確實讓我們的財務更加吃緊。”

除了人事調整，TriMet也將從11月30日起縮減五條巴士路線的夜間班次，部分路線在晚間7時後將減少發車頻率。官方表示，減班時段多屬載客量最低的時段，屬於“按照數據需求進行調整”。更多服務縮減方案預計明年公布。

為協助制定削減方案，TriMet曾向超過5000名民眾進行問卷調查，多數乘客支持在服務重複的地區減少重疊路線，以避免資源浪費。

TriMet目前正研擬透過提高票價、削減非必要支出、尋找新收入來源等方式平衡收支，整體財務恢復計劃希望在2028年7月前達到全面收支平衡。更大規模的服務調整建議將於明年一月公開，並展開社區意見徵詢。

近來，俄勒岡州其他多家公共運輸機構亦因州與聯邦資金訴訟未決面臨財務困境，包括梅德福（Medford）地區的交通區於夏季裁員80人並削減超過半數服務，東北俄勒岡與南海岸地區的多個交通單位也陸續縮減服務。