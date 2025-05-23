TriMet擬在MAX輕軌站設閘門防逃票

（本報綜述）波特蘭地區公共交通運輸公司TriMet正在考慮於輕軌車站設置閘門，以遏止日益嚴重的逃票問題，同時努力恢復疫情前的搭乘人數。在面臨高達7,400萬美元財政赤字之際，逃票所導致的損失成為當局急欲解決的關鍵問題。

TriMet最新報告顯示，2024年3月的一次為期三週的調查中，有高達27%的MAX輕軌乘客未支付車資。根據全國排名，TriMet的列車逃票率位居第三，僅次於波士頓與洛杉磯。

目前，TriMet在部分車站已試行新的驗票科技，例如位於好萊塢交通中心（Hollywood）的電梯，乘客需刷卡才能使用。但目前並無實體圍欄或閘門阻止未購票者進入月台。

TriMet安全官威爾森表示，機構正研究效法紐約與洛杉磯地鐵系統，於特定車站設置類似的閘門系統，控制月台進出。「我們希望能將這項技術擴展到設有月台分隔的車站，以更有效控管進出，」他說。

部分民眾向媒體反映，TriMet也應加強公車上的驗票與秩序管理。他們指出，許多逃票者同時有酒醉或吸毒等行為，嚴重干擾其他乘客，並使乘車環境惡化。自2020至2021年間，TriMet曾多次發現非乘客在電梯內吸毒或逗留，造成真正需要使用電梯的乘客無法安全進出。

TriMet目前尚未宣布正式設置閘門的時程，但相關計劃正積極研議中。該機構強調，防逃票措施不僅關乎營收，更關係到公共交通的安全與公平性。