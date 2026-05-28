TriMet擬削減30多條公車線路服務再縮水

（本報綜述）大波特蘭地區主要公共交通機構TriMet正面臨嚴重財政壓力，計劃調整或削減超過30條公車線路，並縮短MAX綠線服務範圍。TriMet總經理山姆·德蘇形容，公共交通正進入「未知水域」，局勢比他35年從業經驗中見過的任何時候都更關鍵。

根據目前提案，TriMet將對34條公車線路作出調整，其中包括減少班次、縮短路線，甚至取消部分線路。相關變更預計於8月23日生效。這次削減並非單一事件，而是TriMet近年財政困境持續惡化的結果。TriMet表示，機構正面臨結構性資金缺口，也就是收入長期跟不上支出。如果沒有新的資金來源，削減服務將成為不得不採取的措施。

壓力也來自州級交通經費困境。此前，俄勒岡選民以壓倒性票數否決了提高州汽油稅和部分車輛費用的提案。該提案原本希望為交通機構提供更多資金。投票結果出爐後，州政府與地方政府只能重新尋找收入來源，或面對更多服務削減。

對乘客來說，這意味著未來搭車可能更不方便。一些公車可能班次變少，等車時間變長；部分路線可能被縮短或取消；依賴MAX綠線通勤的乘客，也可能受到服務範圍調整影響。對沒有車、低收入家庭、老人、學生和需要通勤上班的人來說，公共交通縮水會帶來更直接的生活壓力。

事實上，TriMet近年已多次調整服務。2024年，TriMet批准自2015年以來首次票價上漲。2025年11月，TriMet調整8條路線，其中5條班次減少。今年3月，又有4條路線減少停靠頻率。即將到來的8月削減，將是新一輪更大範圍調整。更令人擔心的是，TriMet已經在計劃2027年8月進行下一輪削減。換句話說，即使今年的服務縮減通過，問題也不會就此結束。

TriMet財務長南希·楊-奧利弗警告，TriMet可能在2029年面臨「財政懸崖」。她表示，如果沒有新的收入，也沒有在目前削減之外進一步降低成本，到了2029年，機構可能被迫在危機模式下快速作出更多艱難決定，而那些改變可能是所有人都不願意看到的。

TriMet目前仍未公布所有具體線路變化細節，但已確認此次預算將影響數十條公車線路與MAX綠線。對許多大波特蘭居民來說，這不只是交通部門的預算問題，而是每天上班、上學、看病和生活出行是否方便的問題。