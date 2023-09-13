Trimet列車上檢測出微量芬太尼和病毒

(本報綜述)近日，一項抽樣研究報告顯示，TriMet的所有抽樣輕軌列車的表面都檢測出了低水平的甲基苯丙胺，也就是俗稱的”冰毒”。此外，在TriMet的交通工具中，37.5%的空氣樣本中檢測到了低水平的芬太尼，50%的交通工具表面樣本中檢測出含有芬太尼。

這項由華盛頓大學進行的研究，通過在波特蘭和西雅圖的30輛公交車和火車上安裝空氣泵，並從座位、窗戶和車門上採集樣本完成。

對於這一調查結果，OHSU醫學毒理學專家羅伯特·亨德里克森博士表示：“在這項研究中檢測到的空氣中和物體表面的藥物濃度極低，不會對TriMet的乘客和操作員造成傷害。”不過，TriMet工會表示，他們希望進行有關長期暴露於藥物的影響的研究。交通工會主席雪莉·布洛克表示：“大家對長期影響一無所知，這對他們來說是一種心理恐懼。”

盡將藥物檢測結果描述為“極低水平”，但管Trimet仍然將採取行動。TriMet總經理薩姆·迪蘇表示：“我們的乘客、操作員和其他員工應該能夠在不暴露於藥物濫用的情況下使用我們的系統。我們需要採取更多措施，以確保公共交通和其他公共空間對每個人都是安全且舒適的。”TriMet還表示，將採取以下應對措施：增加安保人員以提高乘客安全感；更新TriMet規章制度，以應對非法藥物問題；更新應對車內吸食毒品者的處理程序。