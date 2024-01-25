申请砍掉政府不批准 大樹倒下砸毀房屋

(本報綜述)居住在波特蘭東南區的莎拉和喬爾•邦德因擔心自家的一棵樹倒下來，多次向市政府申請許可砍掉，卻屢屢遭拒絕。然而，一語成訥，就在過去的這次冬季風暴中，這棵大樹真的倒了下來，砸毀了一家四口僅有的居所。

「我們眼睜睜地看著它倒下來，我們就趕緊躲開了，」鄰居彼得•拉金回憶道，當時這位鄰居正和房子男主人喬爾站在邦德一家的客廳，樹木撞向樓上浴室 上方的屋頂。

這棵道格拉斯冷杉，就像一把鈍刀試圖切番茄一樣，砸穿了屋頂，家中年僅6歲的女兒喬喬，當時正在樓上，險些被砸中。家中的貓咪賓克斯此後也失蹤了，全家人都以為他死了，直到8天后的1月21日，才重新出現在了地下室。

「我們試圖砍掉這些樹，因為我們早就察覺到這些樹很危險，」莎拉說。「我們有足夠充分的理由去砍掉它們。」

然而，市政府持不同意見。在2022年2月，市府城市林業部門拒絕了邦德一家對這兩棵道格拉斯冷杉樹的移除許可證。「基於這兩棵樹的屬性、樹木對公眾的可見性，和該區域內樹木的歷史移除情況，此次移除將顯著影響社區特色」市政府的拒絕信中寫道。「檢查時，樹木看起來健康，並且距離附屬建築結構超過10英尺。」

如今，為了所謂的「不影響市容」，邦德一家無家可歸！ 不僅如此，市政府要求他們再次事後移除許可證，才能移除已經倒下的樹。

1月18日，一位市政府僱員發送了一封郵件給邦德一家，建議他們聘請一位樹木專家砍伐另一棵杉樹，並指出：「記錄情況對你們很重要，因為你們的照片將 在事後申請許可證時提供有價值的證據。」換句話說，現在政府允許邦德一家聘請樹木專家砍伐第二棵樹，但如果市政府認為證據不足或不令人信服，申請人可能每天被 罰款最多1,000美元，直到景觀恢復為止。

雪上加霜的是，城市林業部門在1月22日發送的後續郵件告訴邦德一家，他們必須申請拆除已經摧毀他們房屋的樹木的許可證，而且他們還必須自掏腰包種植另一棵樹。

莎拉控訴，一家人遭受了這麼巨大的財產損失，「還必須向政府支付申請費用，這完全難以置信！」

這座城市的樹木法規之所以嚴格，是有其原因的。隨著氣候變暖，因樹木能夠提供陰涼，成為保護人類免受極端氣溫影響的主要手段。特別是2021年的高溫天氣，造成69名居民中暑死亡，其中大多數是年老、孤立且缺乏空調的人，而這些人主要居住在波特蘭東部，與威拉米特河西岸相比， 該地區的樹木覆蓋相對較少。

因此，市政府對於想要砍伐樹木的屋主有嚴格的規定。市政府規定，如果土地上的樹樹幹直徑超過12英寸，則禁止砍伐，除非此樹已經死亡、將死、危險，或距離建築結構物少於10英尺。