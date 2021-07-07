TikTok過敏藥物挑戰引起本州醫生關注 多名少年已在這「遊戲」中送命

（本報綜述）近日在社交媒體Tik Tok再次興起敏藥物挑戰（BenadrylChallenge），挑戰者要服用高劑量非處方苯海拉明（Benadryl）。在去年這項挑戰最熱的時候，就有多名少年因此而昏厥要送院急救，更有人因服藥過量而喪命。

一名本地的醫生表示，這項玩命的挑戰風已吹到俄勒岡州。家有孩子的父母要多留意。

根據食品藥物管理局，服用過量名為「苯海拉明」的藥物可能導致嚴重心臟問題、癲癇發作、昏迷甚至死亡。苯海拉明（Benadryl）是一種有睡意的抗組胺藥，主要用於治療過敏症，也可以用於治療失眠、感冒症狀和帕金森氏症。

有售賣苯海拉明的網站上列出，6到12歲的小孩每日只應服用3-4次這種藥物，每次1片，而12歲以上的人士每次也最多只能吃2片。 網站更指出，任何人都不應在24小時內服用超過六劑量的苯海拉明。但有報導稱，有參加Benadryl Challenge的孩子一次過服用12片藥片。

本州的亨德里克森醫生指出，這些無需處方就可在藥房買到的藥，一般給人的印象是較為安全的，但過量服食，仍是非常危險，甚至喪命。亨德里克森醫生建議父母，將家中的藥物鎖起，包括Tylenol和Benadryl。

這項挑戰遊戲在去年中已在青少年間流行起來，報導

，有一名居於奧克拉荷馬市的15歲女孩嘗試挑戰BenadrylChallenge，服用了過量用藥最後死亡。

美國註冊藥劑師Bernard Hsu亦指，他有一名21歲的病人在一次過吞服2樽苯海拉明後出現抗膽鹼能中毒，昏厥倒地，被父親發現後要送院搶救。他指通常抗膽鹼劑會減少患者的唾液分泌，且會使人有部分鎮靜的效果。但同時因為會造成快樂效果，因此會有人拿來當作娛樂性藥物譫妄劑使用。

專家提醒家長要留意孩子一些不尋常的舉動，如看到子女出現以下症狀時，要立即打電話求醫。因為服食過量的藥物會引起以下情況：

體內過熱，皮膚會出現潮紅；

出汗和排尿減少；

無法控制瞳孔大小和不能專注於周圍環境；

有機會出現妄想及長期的焦慮感，可能包括旋轉的感覺。