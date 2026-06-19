中日韓「三國武術」專場演出圓滿成功

透過尊重理解 構建持久和諧

（本報記者俄廣才攝影報道）2026年6月13日下午2時，由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的「中日韓三國武術」專場演出，在比弗頓市政廳戶外廣場圓滿落幕。這場活動是自2015年以來三國聯合文化演出的第十一屆盛會，吸引三百餘位嘉賓與民眾共襄盛舉。

俄勒岡州中國姊妹省州委員會執行主任藍進、俄勒岡州眾議員Mari Watanabe、比弗頓市長Lacey Beaty、市議員Nadia Hasan、比弗頓學區委員會成員Syed Qasim，以及多家社團機構代表出席活動。

開幕式上，日本駐波特蘭總領事Ken Todoriki，與韓國駐俄勒岡北部名譽領事Edward Kimmi致辭表示，亞洲文明與價值觀為多邊文化交流提供了可行路徑，感謝亞裔社區長期支持，並強調團結合作有助於共同應對亞裔群體面臨的挑戰。

藍進主任在致辭時表示，中國、日本和韓國的武術為我們現代世界帶來了一個至關重要的啟示：真正的力量並非體現在戰勝他人的能力上，而是體現在自我控製的能力上。這些武術提醒我們，真正的安全是防禦性的，建立在維護和平而非追求統治地位之上。

「今天，我們將武術、柔道和跆拳道匯聚一堂，證明文化和體育能夠架起橋樑，而政治有時會築起高牆。我們展現了這三個偉大的國家，透過他們共同的武術哲學，擁有一種共同的尊重語言。」藍進說。

藍進指出：當觀看這些傑出的運動員展現他們的奉獻精神時，使我們不僅讚歎他們的力量，更讚嘆他們的沈著冷靜。願活動成為美好的提醒：即使擁有不同的傳統，我們也能找到通往和諧、相互理解和持久和平的共同道路。

參與演出的三個團體各具深厚底蘊與卓越成就。Obukan柔道館為全美歷史最悠久的柔道學校之一，由當地日裔社區於1926年創立，百年來不僅培育無數優秀選手，更承載日裔社群的韌性與文化傳承。

ASA Oregon韓國跆拳道示範隊，由充滿熱情與紀律的年輕學員組成，屢獲示範團隊資格，曾受邀參與奧勒岡州立大學、韓國文化之夜及多所學校慶典，以活力四射的表演傳遞自信與團隊精神。

被譽為「冠軍組合表演」的美國武術中心隊，由國際知名武術教練喻紹文與被譽為「太極皇后」的總教練高佳敏於1992年創立。34年來培育出18位世界大賽冠軍，累積國際賽金牌逾100枚、泛美與全美賽金牌超過400枚。學員Marshall Brayton更是作為全美唯一入選武者，將於10月份出戰青年奧運武術項目，高佳敏亦獲任美國奧運武術代表隊唯一教練，彰顯其世界級教學實力。她認為，武術不僅是運動，更是文化傳承，中心重視品格教育，期許學生將自律與堅毅精神融入生活與未來職涯。

活動上，近百位表演者帶來各具特色的節目。日本柔道選手身著純白道服，沉穩登場，瞬間貼身纏鬥，展現俐落借力與「始於禮，終於禮」的武道精神。

美國武術中心太極表演以行雲流水之勢起手，以靜制動、以柔克剛，演繹東方哲學的沉穩；九節鞭如銀龍出海，編織銀色光幕；長槍抖擻寒芒，劃破長空，凌厲生風。

韓國跆拳道隊伍則以整齊步伐與震天喝聲登場。旋風踢、540度轉體踢接連爆發，空中「連環三連踢」精準擊碎木板，清脆裂響將全場氣氛推向最高潮，贏得觀眾熱烈掌聲。

應邀首次擔任藝術總監的黃采夷表示，這不僅是一場文化交流，更讓參演團隊與民眾有機會深入了解三國社區領袖對文化推廣的熱忱。她說：「武術承載各國悠久的歷史精神與價值觀—中國武術剛柔並濟、日本柔道自他共榮、韓國跆拳道紀律堅毅，都令人印象深刻。看到不同背景的人們因武術相聚、互相學習，更讓我們體會到文化藝術活動的凝聚力與影響力。」

這場演出不僅展現了三國武術的力與美，更以行動印證：即使傳統各異，仍能透過尊重與理解，找到通往和諧與和平的共同道路。