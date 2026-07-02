翡翠區新增廉租公寓鄰近華人商圈交通便利 現已開放申請

（綜合報道）位於波特蘭東南翡翠區（Jade District）的翡翠公寓（The Jade Apartments）現已開放預申請，地址為2909東南89街（2909 SE 89th Ave）。這是一個全新廉租公寓項目，預計將為社區新增40套可負擔住房。

翡翠公寓位置介於82街和I-205之間，周邊有多個公交、學校、中國超市、商店和社區服務，交通和生活都較方便。該地區也是波特蘭重要的亞裔商業和文化區，項目未來也將重點服務亞裔及太平洋島民家庭。

根據資料，翡翠公寓共有40套公寓，其中1房14套、2房11套、3房15套。公寓設施包括兩個庭院、社區菜園、兒童遊樂區、社區活動室、共用廚房、管理辦公室、住戶服務辦公室，以及31個停車位。社區菜園還計劃種植一些普通超市和花園不常見、符合不同文化飲食習慣的作物。

申請者需要符合收入限制。按照2026年波特蘭都會區「地區收入中位數」 （AMI）標準，翡翠公寓共有5套房源提供給極低收入家庭（收入在「地區收入中位數」的30%以下），另外35套房源提供給一般貧困家庭（收入在「地區收入中位數」的60%以下）。

以一般貧困家庭為例，依據目前標準，單身申請人年收入上限為53940美元；2口之家年收入上限為61620美元；3口之家年收入上限為69300美元。租金也會依房型和收入級別不同而變化。對應的房租分別為：1房月租約1444美元起，2房約1732美元，3房約2001美元；極低收入家庭繳納的租金則更低。這些金額通常已按政府可負擔住房標準計算，具體租金需向物業方確認。