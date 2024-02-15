大波特蘭臺灣同鄉會「萬物興龍闔家歡樂慶龍年」

（社團來稿）大波特蘭臺灣同鄉會於2月10日在波特蘭悅龍餐廳舉辦「2024年農曆春節」活動，西雅圖僑教中心主任林美玲，Erin Chen(代表眾議院議員Andrea Salinas)、都會局議員副主席黃大綱、俄勒岡臺灣工商會會長林咸聿，波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭、僑務促進委員許翔瑟、邱貞雅、傅昶璁及臺灣鄉親闔家蒞臨大約100人到場共同歡慶2024農曆春節年的到來。

今年活動由同鄉會會長曹凱傑及糕糕擔任主持大任，首先邀請上台致詞的貴賓包括:僑教中心林主任、都會局議員副主席黃大綱、俄勒岡台灣工商會會長林咸聿、波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭等貴賓上台致詞祝賀農曆春年快樂。僑教中心林主任受邀致詞時先自我介紹，並希望未來能與同鄉會及波特蘭地區各個僑團多加合作，一起為台灣鄉親們提供更完善的服務，讓大家更加融入僑區的生活外，也能提升台灣在主流地區的能見度。

為了讓活動能更加的豐富和精采，春節節目內容除了有夾骰子、黏硬幣等趣味遊戲之外，同鄉會前會長許翔瑟還重出江湖特別上場進行神奇可樂瓶、猜牌色等魔術表演，不可思議的反地吸引力和顏色猜測讓先場觀眾驚悉喜連連直呼過癮。另外為了要讓臺灣鄉親們感受到政府的關懷之意，僑教中心林主任特別帶來「總統府一元復始福袋」、「萬物興龍春聯」及僑務委員會龍年燈籠給大家索取，而每年最令人期待玲瑯滿目獎品豐富的獎活動更是將活動氣氛帶至最高潮，活動也就在大家收穫滿滿的歡喜氣氛下圓滿落幕。