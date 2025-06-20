T骨牛排榮升「俄勒冈州象徵」！

（本報綜述）你沒看錯，T骨牛排現在正式成為俄勒岡的「州牛排」啦！

6月17日，俄勒岡州議會通過一項決議案，將T骨牛排列為本州的官方象徵之一。這是繼州鳥、州貝、州菌之後，俄勒岡又添一項與眾不同的代表物。不過，這次不是動植物，而是一塊香噴噴的牛排。

那麼，什麼是「州級象徵」（state symbol）呢？這些象徵通常由州議會通過，用來代表地方自然、文化或產業特色，不具法律效力，但具有代表性與教育意義。俄勒岡目前已有多項象徵，包括：

州鳥：西部草鶇（Western Meadowlark），鳴聲清脆，是美西常見鳥類；

州貝：毛海螺（Oregon Hairy Triton），生活在太平洋近岸，是一種外殼粗糙的螺類；

州菌：釀酒酵母（Brewer’s Yeast），廣泛應用於釀酒與烘焙，象徵本地釀酒產業。

這項提案由參議員陶德‧納許（Todd Nash）提出，他本身是個牛農，靈感來自幾年前州議會宣布馬鈴薯為州蔬菜時。他當時心想：「這顆馬鈴薯太孤單了，該配塊牛排。」

一開始納許想提名肋眼牛排，但發現奧克拉荷馬州已經搶先使用了，於是他和牛農協會代表蓋布麗爾‧霍默（Gabrielle Homer）討論後，選定了T骨牛排。為什麼是它？霍默說：「T骨是一塊牛排、兩種享受！」它一邊是紐約客牛排，另一邊是嫩肩里肌，中間還有一根T字形骨頭，「就像俄勒岡有兩種風貌，一樣精彩」。

雖然這項決議不會改變你晚餐的菜單，但它象徵了俄勒岡人對牛肉產業的重視。畢竟，畜牧業是本州的重要經濟支柱之一。

從毛海螺到釀酒酵母，俄勒岡的州級象徵可說是包山包海，現在連牛排都收進來了。下一步，會不會來個「州甜點」或「州漢堡」？說不定喔！