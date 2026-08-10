波特兰终于有懂华人的花店了！旧金山40多年老店Sweetheart Florist「甜心花店」落户Happy Valley

在美国生活，想买一束漂亮的鲜花并不难，但如果遇到开张、婚礼、寿宴、白事等华人传统场合，想找到一家既懂花艺、又真正懂华人文化和礼仪的花店，就没有那么容易了。

现在，大波特兰地区的华人朋友终于多了一个新选择——来自旧金山、拥有40多年经验的老牌华人花店 Sweetheart Florist「甜心花店」，如今正式来到波特兰地区，在 Happy Valley 开设新店，为本地华人提供更加贴近我们文化和习惯的鲜花及活动布置服务。

📍 Sweetheart Florist 甜心花店

地址：12405 SE 82nd Ave, Happy Valley, OR 97086

电话：415-370-2363

营业时间：9:30 AM – 5:30 PM

甜心花店过去长期服务旧金山湾区华人社区，对于华人什么时候送什么花、什么颜色适合什么场合、花牌应该怎样写、开张花篮怎样做得喜庆大气，都非常熟悉。

这也是它和普通美国花店最大的不同之一：不用费力解释我们的文化，对方就知道你真正需要什么。

无论是生日、纪念日、探亲访友，想送一束精致鲜花；还是公司开业、餐厅开张，需要红红火火的开张花篮；婚礼当天需要新娘捧花、胸花、花拱门和现场布置；甚至是华人家庭非常重视的白事素花、中文花牌和传统祭祀用品，甜心花店都可以根据不同场合提供相应服务。

店内目前提供的服务包括：

鲜花花束、节日及生日鲜花

开张花篮、中文花牌

婚礼鲜花及婚礼现场布置

新娘捧花、胸花、Boutonniere

花拱门、花柱、走道鲜花装饰

派对及活动鲜花布置

白事素花、丧礼及慰问花篮

Traditional Chinese Offerings 传统华人祭祀用品

Bulk Flowers 大批量鲜花及玫瑰订购

尤其值得一提的是，甜心花店并不是刚刚进入这个行业的新店，而是从旧金山一路走来的40多年老花店。

几十年来长期服务华人家庭，也让他们更加了解华人对于鲜花背后的“讲究”：婚礼要喜庆，开张要大气，送长辈要得体，白事则需要庄重素雅。有时候，一束花不仅仅是好不好看的问题，更代表着送花人的心意和礼数。

如今来到波特兰，也意味着大波特兰地区的华人以后遇到婚丧嫁娶、开张庆典、生日纪念等重要日子，不必再拿着图片去向不熟悉华人文化的花店反复解释。

你想要的中式花牌、开张花篮和华人习惯的鲜花搭配，他们都懂。

对于正在筹备婚礼的新人，甜心花店还可以提供从新娘手捧花、胸花，到婚礼拱门、花柱、桌花以及现场整体花艺设计的一站式服务；如果是生日派对、周年纪念、公司活动等，也可以按照现场主题进行搭配和布置。

从一束日常鲜花，到人生重要时刻的婚礼、开业与告别仪式，一家真正了解华人文化的花店，很多时候确实可以省去不少沟通成本。

鲜花花束、中文花牌、派对布置、婚礼用花、开张花篮……

以后大波特兰华人朋友需要鲜花服务，又多了一个真正“懂华人”的选择。

40多年旧金山华人花店来到波特兰——Sweetheart Florist「甜心花店」，把熟悉的华人用花文化，也一起带来了。