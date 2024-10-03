SNAP糧食券福利10月1日起上漲！你或許有資格申請！

（2024-10-03 本報綜述）根據美國農業部的公告，從2024年10月1日起，補充營養援助計劃（SNAP），即大家熟知的糧食券福利將上調！此次調整是基於生活成本的變動，旨在幫助更多有需要的家庭應對日益上漲的物價。這一變動將持續到2025年9月30日。

新的SNAP福利標準如下：

– 1人家庭：$292;

– 2人家庭：$536;

– 3人家庭：$768;

– 4人家庭：$975;

– 5人家庭：$1,158;

– 6人家庭：$1,390;

– 7人家庭：$1,536;

– 8人家庭：$1,756;

每增加一個成員，月度福利額外增加$220。針對阿拉斯加、夏威夷、維爾京群島和關島等高物價地區，居民將獲得額外的補助。

SNAP資格依據家庭的收入與資產情況，每年都會進行調整。家庭是否符合資格，可以參考最新的申請標準，並有望根據新的調整申請更多的福利支持。

此福利適用於以下人群及家庭：

居住在俄勒岡州

符合收入標準，通常你的房子、車輛或銀行存款不會影響你的資格。

如果你年齡介於18至52歲之間，並且是無撫養責任的健全成年人，可能會有獲取SNAP福利的時限要求。

以下是參加SNAP糧食券計劃的大多數個人或家庭的月收入上限：

1人家庭的月收入上限為 $2,510;

2人家庭的月收入上限為 $3,407;

3人家庭的月收入上限為 $4,304;

4人家庭的月收入上限為 $5,200;

5人家庭的月收入上限為 $6,097;

6人家庭的月收入上限為 $6,994;

7人家庭的月收入上限為 $7,890;

8人家庭的月收入上限為 $8,787;

每增加一個成員，月收入上限增加 $897。

如果您需要幫助確認是否符合資格，您可以撥打211或聯繫211info以獲得幫助。老年人和殘障人士可以通過聯繫俄勒岡老齡和殘障資源中心（ADRC）獲得最佳幫助，撥打電話855-673-2372或訪問ADRC網站。更多信息，請見網站： https://www.oregon.gov/odhs/food/pages/snap.aspx 。

SNAP參與率全國比較

根據2023年美國農業部的數據，每月有約4,210萬美國人，約占全國人口的12.6%，受益於SNAP計劃。全國的平均每月福利為$211.93，而各州的參與率差異較大，從猶他州的4.6%到新墨西哥州的23.1%。

在全美的SNAP參與率排名中，俄勒岡州名列第五，約有17.3%的居民依賴SNAP福利來維持基本生活所需。這意味着，在俄勒岡州，幾乎每五個人中就有一人受益於這項計劃，為居民提供了穩定的食品保障。

對於有需求但尚未申請SNAP的居民，可以及時關注新的資格標準，了解自己是否有資格申請這項重要的福利。這項計劃旨在幫助低收入家庭獲得充足的食品，應對不斷上漲的生活成本。

隨著福利的增加，越來越多的俄勒岡州居民可能有資格參加這項計劃，從而獲得必要的食品援助。如果你或你的家人符合條件，不妨考慮申請SNAP，保障生活基本所需。