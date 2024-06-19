麻辣鮮香  暖胃暖心 全美首家「十七門重慶老火鍋」正式開幕

（本報記者俄廣才攝影報導）風靡中國的「十七門重慶老火鍋」全美首家分店，於日前落戶於波特蘭西北區的Bethany商業中心，經過一個多月的試運營後，於6月12日正式營業並舉行開幕典禮。

比弗頓市政官員、社團代表等二十多位嘉賓出席了剪綵儀式。隨著東主劉月英女士剪斷彩帶，來賓們紛紛鼓掌，熱烈祝賀「十七門重慶老火鍋」正式營業。

比佛頓市經濟發展廳經理麥克 威廉斯（Mike Williams），Business coach of Oregon 負責人、比弗頓區商會（BACC）董事局成員戴維 欽（David Chin）等嘉賓先後致賀詞，表示十七門重慶老火鍋的正式營業，給Bethany地區帶來具有中國重慶地域特色的、火辣辣的美食，即豐富了我們的生活，同時也推進社區餐飲業經濟的復甦與繁榮。

「十七門重慶老火鍋」以火熱的辣味、鮮艷的紅湯及清淡純雅的清湯而聞名，是重慶傳統風味的集大成者。由最初單純的麻、辣發展成鮮、香、醇等豐富的口味，具有大江南北美食共濟一鍋，麻、辣、色、鮮、香品味齊全而聞名，是重慶火鍋精華的創新與演繹。

位於Bethany商業中心的「十七門重慶老火鍋」店設有二十三席，可容納近百人同時用餐。

店內窗明几淨、環境優雅、氛圍溫馨。精緻的菜品、精湛的刀工、豐富的調料，店家根據不同賓客的需求設計、搭配了不同辣度與風味的底料，再配以本地最好的食材，以創新和獨特的技法重新演繹，讓這傳統的中國特色美味更接地氣，使前來享用的客人每一次都能體驗到重慶特色火鍋的美食之旅。豐富可口的菜品以及熱情周到地服務，試營業以來深受好評。

據東主劉月英女士介紹，她經營餐飲業多年，尤其對重慶的、以麻辣為主要特色的火鍋情有獨鍾。十七門重慶老火鍋味道和菜品方面都非常純正，富有濃濃的地域特色。

劉月英女士介紹說：「基於本地的資源條件所限，菜品方面較難做到像中國內陸店一樣豐富，但我們還是堅持我們可以能夠做到的，採用最新鮮、最上乘的原材料，用傳統的方式與食材熬製湯底，並且配製適合本地客人的不同辣度的調品。」「經過一個月試運營的不斷調整、改進，總部會根據我們分店的要求提供包括炒料等在內的原材料，在保持原有風味的基礎上，使所有推出的的菜品製作實現規範化及可持續性。」

十七門重慶老火鍋店每週七天營業。

營業時間：上午11:00-晚上10:00。地址：4744 NW Bethany Blvd #B1, Portland。訂座電話：971-319-8888；電郵： *protected email* ；網址：www.seventeenhotpot.com。

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