十七門重慶老火鍋聖誕狂歡周 體驗一個火熱的聖誕節！

(本報訊)聖誕節臨近，十七門重慶老火鍋推出獨家節日美食，為這個溫馨的季節增添熱鬧與暖意。兩款限定特色拼盤，讓家人和朋友在火鍋的濃香中，共度一個難忘的節日。

聖誕老人拼盤

聖誕老人化身為滿載美味的拼盤佳餚，節日氛圍濃厚，讓每位食客感受到歡樂與溫暖。拼盤內容豐富多樣，每一口都彷彿充滿了聖誕的味道，帶來無盡的驚喜與回味。與家人圍坐在暖意融融的火鍋旁，共享這份美味，不僅滿足了味蕾，更讓幸福的時光成為節日裡最難忘的回憶。

聖誕樹牛肉拼盤

這款拼盤以鮮嫩安格斯牛肉精心堆疊成節日專屬的「美味聖誕樹」，不僅在視覺上令人驚艷，更以高端食材為味蕾帶來極致享受。入口即化的牛肉搭配創意十足的造型，成為聚會餐桌上的絕佳亮點。無論是品嚐美味，還是拍照留念，這款拼盤都能為您的聖誕增添更多樂趣與幸福。

自助小料台

十七門重慶老火鍋的小料台以多樣化選擇而聞名，提供20多種經典調料，滿足不同口味需求：

調料多樣：傳統香油蒜蓉、創新海鮮火鍋醬應有盡有，輕鬆調配出專屬的獨特風味。

中式涼菜：酸蘿蔔、涼拌豬耳朵、花生米等精選小菜，搭配地道手工冰粉與椰奶西米露，解膩又美味。

不限量供應：無需擔心分量，自助享用，讓味蕾自由馳騁。

在十七門重慶老火鍋，節日的火熱氛圍與美味佳餚完美融合，為聖誕節帶來更多儀式感與回憶。

周一至周日，每天11:00am – 10:00pm营业。訂座電話：971-319-8888。地址：4744 NW Bethany Blvd , Suite B1, Portland, OR 97229

這個聖誕節，感受重慶火鍋的熱辣魅力，快来與家人朋友一起度過一個不一樣的火熱聖誕！