Rise武術學院波特蘭分校正式開課 傳承中華武術文化 讓孩子練出自信與力量

總部設在加州、旗下擁有多家分校的 Rise Martial Arts 武術學院，如今正式來到波特蘭開設新分校，致力將正宗中國功夫帶給當地孩子，讓更多家庭認識中華武術的獨特魅力。

學院教練來自中國，擁有13年習武經驗，精通中國傳統武術、少林功夫及拳擊，曾參加國際及省級武術比賽，屢獲佳績。2006年及2008年，更曾兩度赴美巡迴演出，累計演出兩年多，幾乎每週登台，深受觀眾喜愛，並獲中國大使館頒發表揚證書。我們的教練熱愛孩子，教學耐心細緻、認真負責。近年來， Rise武術學院每年舉辦兒童武術比賽，讓孩子們在實戰與交流中建立自信、收穫成長，深受家長肯定。

習武不只是強身健體，更是品格的培養。孩子們在練習中學會尊師重道、禮貌待人，磨練吃苦耐勞、不畏困難的精神，越練越自信，越練越堅強。中華武術源遠流長，承載著數千年的文化智慧。讓孩子從小接觸中國功夫，不僅能鍛鍊體魄，更能培養精氣神，讓中華文化的種子在心中生根發芽。

專業教學、用心陪伴，讓家長放心，讓孩子在武術中茁壯成長！

Rise Martial Arts 武術學院

地址：11211 SE 82nd Ave, Happy Valley, OR 97086

网站：www.risemartialarts.us

电话：(971) 529-6217