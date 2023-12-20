波特兰公立學區補課第一週：百名師生缺席

(本報綜述)12月18日星期一，是波特蘭公立學區（PPS）補課第一天，數百名教師和眾多學生缺席。將近一個月的教師罷工後，補課的第一天就出現這種情況，實在令人汗顏。

在罷工期間，學生共錯過了11個上學日，促使學區將寒假第一週轉為教學時間。然而，本周一，並非所有人都有返回學校上課。部分出席的學生還表示，他們感覺到上課的內容似乎不夠豐富。

林肯高中(Lincoln High)的高三學生艾略特表示，是去上學了，但是好像又什麼都沒學。

PPS官員曾表示，他們理解教學時間的調整對一些家庭和教育工作者可能產生干擾，但寒假補課對學生的成功是最佳選擇。學區在一封週日的家長信中警告，本周有些學生可能會有代課老師來授課。PPS補充說，如果班級人數過少，一些教室可能會合併。對於小學生，班級將按年級合併。對於初中和高中生，則根據科目進行合併。

學區稱，本周一共有558名教師未上班，這一消息讓一些家長感到沮喪。Grant高中的一名學生家長金·麥克蓋爾表示：「如果出席率能更高一點就好了。但我知道很多家庭本來也沒在波特蘭了，所以變得有點惡性循環。」

也有些學生反映，出勤情況不錯。Cleveland高中高三學生澤維爾·勒魯表示：「我這一周的兩位老師都沒有請代課老師。」他指出，他們教室是滿的，出席率很高，不過課程相比平時稍微不那麼緊湊。「老師沒有給我們分配新的任務，只是給我們更多時間完成我們已有的任務。」

波特蘭教師協會的一位領袖表示，PPS的教師本周將繼續盡力教學，但他對目前的我情況表示理解，並知曉很多學生可能會缺席。