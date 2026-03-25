沒錢給老師發工資　波特蘭公立學區提前4天放暑假！

（本報綜述）受預算赤字影響，俄勒岡州波特蘭公立學校（PPS）決定縮短本學年4天，透過教師無薪休假的方式節省開支，學年也因此提前結束。

根據學區與「波特蘭教師協會」達成的協議，2025至2026學年將取消4個上課日，分別為5月1日、5月25日、6月9日與6月10日。這4天教師將不領薪資，學生也無需到校上課。調整後，本學年最後一天上課日提前至2026年6月5日，相當於「提前放暑假」。

學區總監金伯莉·阿姆斯壯此前指出，學區面臨數百萬美元的財政缺口，若不採取措施，可能需要裁減教師或其他員工。此次透過無薪休假方案，成功避免了本學年出現裁員情況。

除了縮短學年外，學區也同步調整校曆安排。例如，原本安排的延遲上課或提早放學日，將改為完整上課日，以盡量彌補教學時間損失，並重新安排教師備課與評分時間。

對於這項決定，部分家長表示失望，認為縮短學年將影響孩子學習進度；但也有家長表示理解，認為相比裁員，減少上課日是較為可接受的折衷方案。也有教師表示，雖然收入受影響，但能保住工作，仍屬不幸中的萬幸。

目前，該協議已獲教師工會成員投票通過，並將於3月31日提交學區董事會進行最終表決。