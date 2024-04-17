PPS校車送錯站 女生7英哩外尋路回家

(本報綜述)近日，兩名在林肯高中就讀並有特殊需求的姊妹竟被校車送錯了站，被仍在離家7英里外的地方，兩人在沒有手機、不知方向的情況下，幾經周折，安全回 家。

這兩位學生名為Ruby和Lucy，都是有著特殊學習需求的學生。她們每天搭乘特殊巴 士回到位於珍珠區的家中。然而，在三月中旬，一名代班巴士司機卻把姊妹倆送到了七英里外的東北92街和Glisan街！

兩個女孩沒有手機，也無法辨別方向。她們步行了10個街區到82街上的一商店，向工作人員尋求搭乘TriMet巴士的指示。隨後，兩名女孩搭乘了一輛巴士到MAX車站，再搭乘有軌電車回家。

兩人本來住在距離林肯高中不到一英里的地方，這天卻花了一個半小時才回到家。

女孩的母親Emily當時心急如焚，「我擔心她們可能遇到了什麼事情。」母親隨後聯繫了波特蘭公立學區，但學區表示不確定出了什麼問題。事故發生一週多後，母親才得知，巴士路線發生了改變但她和她的女兒都沒有收到通知。學區官員告訴女孩母親，當天的司機本來是被指派載一個男孩到92街和Glisan。

校車駕駛員竟然不對車上的學生乘客進行任何身份核對，竟然將兩個金發女孩和一個男孩都分不清，母親對此感到驚訝。

波特蘭公立學區表示，代班巴士司機是一名合約工，並非學區僱員。在一份聲明中，發言人表示學區對所發生的事情深感遺憾，但他們補充說，這個錯誤並不反映他們的交通團隊每天在運送成千上萬名學生上學和放學方面所做的出色工作。