波特蘭的七月最好玩！煙花秀|音樂節|牛仔節|藝術節|集市都來啦

（本報綜述）美國獨立日假期已經開始（當然暑假早就開始啦），如果你還在想帶家人去哪裡玩，大波特蘭地區其實有不少選擇。從國慶煙花、藍調音樂節、牛仔競技，到農夫市場、賽車、爵士音樂節、街頭市集，再到8月初的華人文化活動，都很適合安排進暑假行程。

聖保羅牛仔競技（St. Paul Rodeo）

時間：6月30日至7月4日，每日舉行

地點：Malo Ave NE, St. Paul, OR 97137

這是俄勒岡很有代表性的美式西部活動，已有80多年歷史。現場可以看到騎馬、繞桶賽、摔牛和最刺激的騎公牛比賽。除了競技，還有現場音樂、美食攤位和嘉年華氣氛，適合想體驗美國西部文化的家庭。票價30美元起。

波特蘭海濱藍調音樂節（Waterfront Blues Festival）

時間：7月2日至7月4日，每日舉行

地點：湯姆·麥考爾海濱公園（Tom McCall Waterfront Park），98 Southwest Naito Parkway, Portland

這是波特蘭國慶週末最熱鬧的活動之一，也是市中心規模最大的年度音樂節之一。現場有藍調、靈魂樂、放克、R&B等多種音樂演出，今年將有超過50組音樂人登台。活動地點就在威拉米特河畔，也是觀看7月4日晚間煙花的熱門位置。

波特蘭國慶煙花秀（Portland July 4 Fireworks）

時間：7月4日晚間約10時

地點：湯姆·麥考爾海濱公園及威拉米特河兩岸

波特蘭國慶夜最受期待的活動之一，煙花通常從市中心海濱公園附近施放。除了海濱公園，塔博山公園（Mt. Tabor Park）、塞爾伍德公園（Sellwood Park）、國際玫瑰試驗花園（International Rose Test Garden）等地也可作為觀賞點。建議提前出門，注意停車與返程交通。

橡樹遊樂園國慶活動（Oaks Amusement Park July 4 Celebration）

時間：7月4日，具體開放時間以園方公告為準

地點：橡樹遊樂園（Oaks Amusement Park），7805 Southeast Oaks Park Way, Portland, OR 97202

這是適合親子家庭的國慶選擇。遊客白天可以玩遊樂設施，晚上留下來欣賞市中心方向的煙花。園方通常會延長遊樂設施開放時間，適合想讓孩子白天放電、晚上看煙花的家庭。

大腳怪峽谷探險遊船（Bigfoot Adventure Cruise/7 Wonders of the Gorge）

時間：每週一至週日（週二除外）都有出船，詳見https://www.portlandspirit.com/cruise/bigfoot/

地點： Portland Spirit Cruises，110 Southeast Caruthers Street,

這趟行程從波特蘭出發，搭乘高速噴射船沿威拉米特河與哥倫比亞河前往麥魯瑪瀑布（Multnomah Falls）一帶，往返約80英里，全程約3個半小時。途中會介紹西北地區著名的大腳怪傳說、峽谷地標和自然景觀，很適合孩子和外地朋友。

謝曼斯基公園農夫市場（Portland Farmers’ Market at Shemanski Park）

時間：每週三上午10時至下午2時

地點：Shemanski Park，1010 Southwest Park Avenue, Portland,

這是市中心很方便的農夫市場，創立於1998年，現場有30多個攤位，販售本地新鮮農產品、烘焙食品、熟食和手工食品。適合住市中心的居民、上班族、遊客中午前後去走走，也很適合帶孩子認識本地食材。

玫瑰杯賽車（Rose Cup Races）

時間：7月11日至7月12日，每日早上7時30分開門

地點：波特蘭國際賽道（Portland International Raceway），1940 North Victory Boulevard, Portland, OR 97217

這是波特蘭歷史悠久的賽車活動之一，今年將有多個賽車組別、週六車展、商家攤位和美食攤位。門票包含圍場和看台座位。16歲及以下孩子在付費成人陪同下可免費入場，現役及退伍軍人憑證件可免費入場。

密西西比街市集（Mississippi Street Fair）

時間：7月11日，週六

地點：北 Mississippi 大道（North Mississippi Avenue），Portland, OR

這是北波特蘭很受歡迎的夏季街頭市集，免費入場。活動期間北 Mississippi 大道將封街，開放行人通行。現場有數百個本地攤位、手工藝品、美食、燒烤比賽、現場音樂、兒童區和家庭活動。很適合一家人邊走邊吃，感受波特蘭社區夏日氣氛。

教堂公園爵士音樂節（Cathedral Park Jazz Festival）

時間：7月17日至7月19日，每日舉行

地點：教堂公園（Cathedral Park），Portland, OR

這是免費對公眾開放的爵士音樂節，地點在聖約翰橋（St. Johns Bridge）下方的教堂公園。活動連續三天，有多場爵士樂演出。夏天傍晚坐在橋下草地上聽音樂，是很有波特蘭特色的體驗。

波特蘭驕傲節（Portland Pride Festival）

時間：7月18日週六中午12時至晚上8時；7月19日週日上午11時30分至下午6時

地點：湯姆·麥考爾海濱公園

波特蘭驕傲節是市中心夏季大型活動之一，現場有音樂、表演、美食、飲品、非營利組織資訊攤位和商家攤位。今年主題是「Made with Pride」，強調創意、社群和自豪感。活動建議捐款10美元，但無法支付者也不會被拒於門外。

《獨立日》電影放映（Independence Day）

時間：7月3日週五晚7時至10時

地點：McMenamins Mission Theater & Pub，1624 Northwest Glisan Street, Portland

國慶前夜想看一部應景電影，可以考慮這場《獨立日》放映。這部 PG-13 電影講述外星人入侵地球、人類團結反擊的故事，有爆炸場面、90年代台詞和經典美式英雄敘事。票價8美元起。

華人文化節（Chinese Culture Event）

時間：8月1日上午11時至下午6時

地點：先鋒法院廣場（Pioneer Courthouse Square），701 Southwest 6th Avenue

雖然時間已經進入8月，但很適合作為暑假活動的延伸和收尾。活動免費入場，內容包括藝術展示、手工藝、中華美食、娛樂表演、公共健康宣導與教育等。地點位於市中心先鋒法院廣場，交通方便，適合華人家庭和對中華文化感興趣的朋友參加。

7月的大波特蘭地區活動非常多。想熱鬧，可以選國慶煙花、藍調音樂節、驕傲節和密西西比街市集；想親子，可以選牛仔競技、遊船、農夫市場和遊樂園；想輕鬆一點，可以聽爵士、看電影、逛公園。出門前建議提前查看活動官網、票務、停車和天氣資訊，帶好水、防曬用品和外套。夏天很短，能出去玩就別宅在家裡了。