波特蘭新聞短视频探店：让本地顾客真的走进你的店

在社交媒体时代，餐饮推广早已不只是“发一张菜单”或“登一则广告”。对本地消费者来说，一条真实、有食欲、有节奏的短视频，往往比传统广告更能激发即时兴趣，也更容易促成实际到店消费。

波特蘭新聞深耕本地29年

作为大波特兰地区深耕 29 年的华文媒体，波特兰新闻（Portland Chinese Times）近年来持续推动纸媒、官网、APP、微信、Facebook、小红书等平台融合发展，打造覆盖本地华人社区及更广泛本地消费群体的全媒体传播矩阵。尤其在美食探店、餐饮推广、新店开业、节日营销等领域，短视频广告已经成为商家触达目标顾客、提升知名度和转化客流的重要工具。

波特兰新闻为本地餐饮商家制作并发布的美食探店短视频，每一條都是本地熱點，在多个平台取得了亮眼效果！

我們的優勢

1. 本地受眾精準

我們的觀眾主要集中在 Oregon、Washington 等大波特蘭周邊地區，觸達的不是無效流量，而是真正有機會到店消費的本地顧客。

2. 多平台同步推廣

一條短視頻可同步覆蓋微信公眾號、微信視頻號、Facebook、小紅書、Youtube等平台，兼顧華人社區、本地居民和年輕社交媒體用戶。

3. 內容更容易轉化

美食短視頻能直接展示菜品、環境、價格感、位置和特色，比傳統文字廣告更直觀，也更容易被轉發和收藏。

真實案例數據

HK Bistro 嘉苑

探店視頻發布後，微信視頻號觀看量達 6,564，轉發 320 次；Facebook 播放量達 6.7K，觀看人數 5.5K，總觀看時長 19 小時 8 分鐘，且在不斷吸引更多觀眾。更重要的是，讀者留言直接反映出到店意願，例如：“開車半小時，下週去試試”“明天去試試”“週末就去試試”“有停車場嗎？”這些都不是普通瀏覽，而是明確的消費信號。（點擊前往該視頻：微信 Facebook 小紅書 ）

Super King Buffet

探店視頻發布後，微信視頻號觀看量達 1.4 萬，轉發 471 次；Facebook 播放量 2.1K；小紅書觀看量 1,385。評論區也出現“週日價格？”“明天就去”等留言，能快速激發本地顧客的實際消費興趣。（點擊前往該視頻：微信 Facebook 小紅書 ）

將觀眾轉化為客戶

波特兰新闻的短视频广告服务并不是简单地“发视频”，而是通过内容策划、拍摄剪辑、文案包装、平台分发和本地社群传播，帮助商家把“被看到”转化为“被记住”，再进一步转化为“想去试试”和“实际到店”。

与普通广告相比，美食探店短视频的优势在于真实、直观、容易传播。菜品的色泽、分量、环境、价格感、位置和特色，都可以在几十秒内快速传达给观众。对于餐馆、奶茶店、甜品店、火锅店、自助餐厅、亚洲超市、食品品牌等本地商家来说，这类内容既适合做品牌曝光，也适合推广新品、开业活动、节日套餐和限时优惠。

依托波特兰新闻长期积累的社区信任度和全平台传播能力，商家不仅可以触达华人消费者，也可以通过 Facebook、小红书等平台进一步覆盖英语用户、本地居民、年轻消费群体和跨文化美食爱好者。以HK Bistro 為例，数据显示，HK Bistro 案例中 Facebook 观众主要来自美国本土，地区集中在 Oregon、Washington 和 California，其中 Oregon 观众达到 1,380，Washington 观众 683，California 观众 478；Top countries 中 United States 观众达到 2,934，远高于其他地区。这意味着短视频广告真正触达的是有可能到店消费的本地人群，而不是无效流量。

从内容种草到本地引流，从品牌曝光到顾客转化，短视频正在成为餐饮商家最具性价比的宣传方式之一。波特兰新闻全媒体矩阵将继续为本地商家提供更具传播力、更接地气、更能带来实际效果的短视频广告服务，帮助更多餐饮品牌在大波特兰市场被看见、被讨论、被选择。

如需推广餐厅、新店开业、特色菜品、节日活动或品牌故事，欢迎联系波特兰新闻，定制属于您的短视频推广方案。