2024年度華人獎學金開放申請

(本報訊)波特蘭市華人獎學金基金會（Portland Chinese Scholarship Foundation）近日宣布，現已向俄勒岡州內即將畢業的華人高中生開放2024年度各项獎學金申請。

該基金會旨在表彰所有具有中國血統的俄勒岡州高中畢業生，並通過提供獎學金支持他們追求高等教育的夢想。申請者須符合以下基本要求：

中國血統：申請者必須具有至少四分之一的中國血統。

公民身份：申請者必須是美國公民或美國永久居民。

學業背景：申請者必須是俄勒岡州高中畢業班的學生，並在俄勒岡州就讀至少四個學期或兩年。

學業成績：申請者的累計平均成績必須達到2.75或以上。

就讀院校：申請者必須計劃就讀於美國境內的受認可的大學或學院。

此外，申請者在申請中提及的社區服務和領導活動必須能夠由相關組織證實，並提供志願服務的時間紀錄。

獎學金金額從500美元至3,000美元不等。獎學金的頒發將基於申请人的學術成績、社區服務和領導活動、經濟需求以及體育成就等方面進行評估。