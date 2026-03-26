俄勒岡成全美生活負擔最重的州之一

（本報綜述）一份最新研究顯示，俄勒岡州居民在基本生活開支上的負擔持續加重，整體生活成本已使該州成為全美第5最難負擔的州之一。

該報告由總部位於科羅拉多州的智庫「Common Sense Institute」發布，透過比較2025年與疫情前2019年的經濟數據，評估全美50州家庭在扣除稅金及基本生活開支後，剩餘可自由支配收入的比例。

研究指出，全美平均家庭仍可保留約24.7%的收入用於非必要支出，但俄勒岡州僅剩16.77%，明顯低於全國水平，在全美排名倒數第5，僅優於夏威夷、加州、麻薩諸塞州及紐約州。

報告同時指出，儘管2019年至2025年間，俄勒岡州家庭收入平均增長約34%，但生活成本同步上升，實際購買力反而下降。整體而言，家庭可支配收入因價格上漲縮水約2.4%。

在各項基本開支中，住房與公共事業費用成為最大壓力來源，約佔家庭收入的21.3%；其次為托育費用，佔比達19.2%。此外，食品、醫療保險、汽車保險及汽油等支出也均呈現上升趨勢。

具體而言，從2019年至2025年，俄勒岡州家庭每年在基本生活開支上的支出平均增加約1萬8300美元，高於全國平均的1萬5400美元。其中，托育費用增加幅度最大，達7530美元，其次為住房及公共事業費用增加5904美元，食品支出增加3204美元，其餘如汽車保險、汽油與醫療保險亦有不同程度上升。

專家指出，疫情後的通膨壓力、住房成本上漲及托育資源緊張，是推高生活成本的主要因素。隨著各項基本開支持續攀升，俄勒岡家庭的經濟壓力短期內恐難以緩解。