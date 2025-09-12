俄勒岡國際芭蕾舞學院舉行盛大慶典 熱烈慶祝建院十週年暨學院喬遷新址

（本報記者俄廣才攝影報導）9月7日上午，俄勒岡國際芭蕾舞學院（OIBA）在新校址舉行盛大慶典，熱烈慶祝學院建校十週年暨新校園隆重開幕。享譽盛名的年輕舞者培育中心，遷入了這所修繕一新的、高專業標準的工作室。

開幕儀式在來賓們熱烈的掌聲中進行，執行董事李野、藝術總監成萱，以及現任董事會主席William Gilliland，首屆董事會董事Tony Tanada等，一同為新址開幕剪綵。

慶祝活動上還進行了形式獨特的簽名儀式，以及芭蕾舞體驗課程、無聲拍賣、幸運抽獎等環節，同時開啟2025/2026新學季年度註冊。

家長、學生與各界嘉賓歡聚一堂，共同見證了這個重要時刻，這是喬遷新址及25/26新學季開課的第一天，也是OIBA全新征程的開始。

OIBA藝術總監、香港芭蕾舞團芭蕾舞導師、前俄勒岡芭蕾舞劇院首席芭蕾舞演員成萱在至歡迎詞時表示，衷心感謝各位朋友蒞臨今日的盛會，「這一刻對我們而言，意義深遠。」

成萱介紹說，她和李野十年前初次萌生創建OIBA的構想時，是抱一份純粹的心願：分享對芭蕾的熱愛；為孩子們和舞者們打造一個真正得到成長的平台；不僅是舞技的提升，更是自信心的建立、藝術感的沉澱，以及在舞蹈中尋獲真正的快樂。

「遷入新校址不僅僅是一個新起點，更是我們共同旅程的新篇章。它不僅是一處教學的空間，更是一個讓夢想重新起飛的地方，是堅持、熱情與卓越精神的象征。OIBA始終向所有熱愛芭蕾的人士敞開，不論是想初探芭蕾的魅力，還是立志走向專業道路，在這裡都能找到你的歸屬，我們期待與你共赴這場芭蕾的美學之旅。」成萱說。

OIBA是由藝術總監成萱，執行董事、屢獲殊榮的編舞家、前俄勒岡芭蕾舞劇院獨舞演員李野，於2015年創立並擔任執導。以整體化、個性化的古典芭蕾培訓方法，將其打造成了俄勒岡州最具專業性、最受歡迎的文化藝術培育中心之一。透過國際文化巡演、拓展項目，以及每年兩次舉辦大型專場演出，為學生提供了專業劇場級別的、登台體驗的機會。

喬遷新址後的OIBA將進一步拓寬外展項目，走進更多校園，帶去啟發、教育性表演，並將設立「OIBA 社區影響月」，以此為契機舉辦多元文化藝術交流活動。今年秋季，將開設 3至18歲舞者課程以及成人課程。

2025年12月13日至14日兩天，OIBA將連續三場上演經典芭蕾舞劇《胡桃夾子》。

2026 年夏季，OIBA將重啟國際文化交流巡演，推出古典芭蕾舞劇《帕基塔》，以及執行董事李野所編創的現代芭蕾舞新作。

創立十年以來，OIBA以其對卓越技術的執著和悉心指導而備受讚譽，培育出了數百名負有抱負的舞者。他們曾在國內、國際多項賽事中取得驕人的成績。許多人考入基洛夫芭蕾舞學院、喬佛里洛芭蕾舞學院、麻省理工學院（MIT）、美國芭蕾舞學校、舊金山芭蕾舞學校、耶魯大學等學府繼續深造。

2024年「第五屆中國新星國際舞蹈大賽」上，OIBA學員從140名選手中脫穎而出，奪得了一等獎。目前，有16位舞者正在積極備戰 2026年1月份「美國青年芭蕾大獎賽」（Youth America Grand Prix）的半決賽。

新址位於 9655 SW Sunshine Court Suite 700, Beaverton, OR 97005，使用面積達3748平方英尺。此次喬遷新址展現了OIBA十年來穩步發展的教學成就，和對未來第二個十年所抱有的遠大願景。新場地將比以往更有能力支撐更多的舞者、更多的課程，和更多創意的機會，包括國際文化交流項目在內的外國學生交流課程。

歡迎所有熱愛芭蕾的人士加入學院，體驗專業芭蕾世界的魅力。

了解詳情請登錄官方網站：www.oiballet.org。