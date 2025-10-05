推動雙邊務實合作促進經貿持續發展 俄勒岡州兩大代表團將先後訪問中國

（本報記者俄廣才報導）為切實履行「推動美中省州務實合作、促進經貿持續發展」的核心承諾，搭建中美地方友好交流的堅實橋梁，美國俄勒岡州將派遣由民主黨人和共和黨人共同組成的「俄州議會中國友好省州委員會代表團」和「俄勒岡商務代表團」先後訪華。旨在通過多層次、多領域的互動對接，進一步夯實雙方合作基礎，拓展合作空間，這也是兩黨人士的共識。

本月12日，以俄勒岡州參議院議長羅布·瓦格納（Rob Wagner）為團長的俄州議會中國友好省州委員會代表團一行13人，將開啟為期15天的中國之行。此次訪問行程覆蓋北京、天津、西安、福建、深圳等多座城市，聚焦「政策對接+領域合作+論壇交流」三大核心方向。

代表團將專程拜會中國商務部；與中國國際貿易協會、中國對外友好協會官員舉行專題座談會，精準對接雙邊合作需求；同時代表團將出席「第五屆俄勒岡中國氣候變化與可持續發展論壇」，圍繞全球環境治理議題深化共識；還將參加杭州「中美友好城市大會」，為地方層面友好關係注入新活力。

此前，俄州參議院議長羅布·瓦格納在接受媒體採訪時明確表態，「地方政府的友華立場堅定不移」，並透露此次中國之行是其首次訪華，表示「俄勒岡州將與中國夥伴深入探討經貿、農業、清潔能源等領域的合作路徑，進一步夯實友好省州、姐妹城市關係」。

瓦格納特別強調，「在當前美國形勢下，持續維護並推進省州層面友好合作意義重大。促進經貿深度交流、推動雙邊務實合作，將是我們此次訪華的核心工作重點」。

除議會代表團外，俄勒岡州還將派出商務代表團訪華，以強化雙邊經貿合作的落地實效。

10月28日，以州參議員盧·費德裏克（Lew Frederick）為團長的俄州商務代表團一行12人，將開啟同樣為期15天的訪問。行程注重「合作簽約+展會對接+機製搭建」，精準推動合作項目落地。

訪問期間，代表團將拜會中國商務部及美國駐中國大使館，協調解決雙邊經貿合作中的實際問題；將赴內蒙古舉行俄勒岡苜蓿草出口簽約儀式，以農產品貿易為切入點，推動優勢產業合作；還將出席上海中國國際進口博覽會，助力俄州企業拓展中國市場。

同時，代表團將重點推動俄勒岡州與廣西壯族自治區的合作，搭建教育、旅遊、體育、經貿、氣候變化與可持續性發展等領域的民間交流機製，還將集中推薦俄州消費品（如飲品、食品、運動品牌），探索以廣西為樞紐、聯動中國與東盟地區的創新經貿促進模式，為雙方建立友好省州關係奠定堅實基礎。

此次俄勒岡州兩大代表團先後訪華，既是中美地方層面深化友好合作的具體實踐，也是推動雙邊經貿持續發展的重要舉措。通過議會層面的政策共識，凝聚與商務層面的項目對接，雙方將進一步打通合作堵點、激活合作潛力，為中美省州合作樹立新標桿，為雙邊經貿發展注入新動能。