沿著內心的指引，去做關乎社區福祉的事

記俄勒岡華人聯盟第四屆文化體驗日成功舉辦

（特約記者 王星）3月15日正是星期天，天還沒大亮，老兆就起了床。又是一年健康博覽會和文化日活動到來，又是一場千人共享健康與文化的盛會。想到一會兒每天盤旋在腦子里的上百個機構、單位的參會人員，就要從一長串的名單中走進會場，心裡還有些激動。 作為俄勒岡華人聯盟負責人，熟悉的人都說，老兆身上有一股子韌勁。每年在社區組織的各項活動為數不少。就因為較勁，從策劃、聯絡、宣傳到場地安排、後期總結，每一個環節，老兆都不放過，親力親為，一絲不苟。

“只要有利社區的事，咱可不能馬虎。”老兆這麼說也這麼做。就拿今天的健康博覽會和文化日活動來說，打從年初開始，老兆就一頭扎進籌備工作。那種全力以赴的精神頭，除了認真還因為心裡有一個“定位”，在他的内心這是一件“關乎全體社區成員福祉”的公益舉措，成为勒岡華人聯盟（OCC）每年開春定期舉辦的大型活動。

健康博覽會和文化日活動，是2023年春季開始啓動的，是每年華人社區公益活動的第一聲“響雷”。在歡歌笑語中一路走來，到今年已有三個年頭。老兆說，今年兩場活動由以往在不同時間和地點的舉辦，“變”成了在同一天同一個地點按不同時段一起上演。

要把這樣兩個涉及面廣、內容繁雜、體量極為龐大的活動，從“零”做到成效顯著，可不是一句話那麼簡單。經驗自然很多，“但其中最重要的一點，是我們心裡有一個明確的理念和定位，沿著內心的指引，去做關乎全體社區成員福祉的事，把落點放在華人身心健康、文化傳承、教育提升和社會保障上，堅持這樣走下去。其他的咱不考慮。”

正是他朴素的理念和行動，帶動和影響了周邊的一群人。在他身邊聚集起了一大幫熱心公益的義工，和老兆一起打拼走到今天，成了OCC的核心和主力。

在蒂加德希爾頓逸林酒店，從熙熙攘攘的人群中，能感受到來自政府、醫療、健康、保險、服務等各個機構、單位和個人傳遞出的溫暖和善意。從上午11點到晚上7點的八個小時里，無論是“健康博覽會”，還是“文化活動日”，都從各自不同內容和主題中，彰顯著老兆的“定位”所包含的涵義。

當人們穿梭於各個展台，與不同部門、行業、個人提供的“一站式”咨詢服務，人們從熱情的解答中，獲得指導和問題的解決。這是實實在在的，是大家盼望和需要的有利於健康和成長的有效“營養”。

有來自州、縣政府公共衛生部門的，有來自各醫療與研究機構的，有專業保險和專為老人、殘障人士提供各種服務的，包括老人中心和臨終關懷，企業與社區團體也來了，他們是電力、交通，還有社區義工團隊和導盲犬的服務。惹人注目的是，來自社區各語種的中小學校，向熱愛學習的華人子弟頻頻伸出熱情的橄欖枝。

此外，在會場大廳，OCC還搭建了一座舞台。兩場活動的文藝表演和台下展示與體驗同頻進行，各展風姿。在巡行并接受服務的同時，人们也沈浸於來自社區各個文藝團體和個人奉獻的藝術表演之中。

歌舞、器樂、鼓樂、武術、旗袍秀，還有漢語、書畫、茶藝、圍棋、圖書，在悠揚的音樂聲中，盡顯才藝和技能，展現了富有中華傳統特色的藝術風采，烘托出春氣盎然、積極向善的氛圍，預示著春天和希望的到來。

會場外的走廊上，是一排OCC義工服務的展台，正發放著書籍和禮品。OCC骨幹成員項小柔正忙著接待一位讀者老伯，小柔捧起一摞书說：“這還有一套金庸小說，您要喜歡就拿著？”另一位義工也笑吟吟地推薦：“這還有金箔書簽呢。”剛巧路過的老兆接上話茬打趣地說：“金庸和金箔，兩金相遇。倒像今天的兩個活動，合办一起啦。”

走廊上，頓時蕩起暢快的笑聲。

（更多活動照片，請見https://pdxchinese.org/culture_day_2026/）