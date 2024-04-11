教育參贊向明燦訪問俄勒岡 推進中國與俄州教育領域友好交流

（本報記者俄廣才攝影報導）中國駐舊金山總領館教育參贊向明燦，領事程振、呂勇等總領館官員一行三人，於4月2日抵達波特蘭，對俄勒岡州進行了為期五天的友好訪問。

當晚，俄勒岡中國理事會在京華樓酒家舉行晚宴，熱情歡迎向明燦參贊一行。俄州參議員、教育委員會主席Michael Dembrow、參議員Lew Frederick、眾議員Hao Nyguen、副州務卿Cheryl Myers等州府官員等應邀出席。

教育參贊向明燦與州府官員舉行座談會。左起：俄勒岡中國理事會教育與文化委員會主席陳曦真，領事程振、教育參贊向明燦、領事呂勇，俄勒岡中國理事會秘書長张善博。右起：俄勒岡中國理事會執行主席藍進，州教育廳廳長Charlene Williams，州參議員、教育委員會主席Michael Dembrow在世貿中心舉行座談會

訪問期間，向明燦參贊一行參訪了俄勒岡州多家教學機構。在俄勒岡中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪、秘書長张善博、教育與文化委員會主席陳曦真等陪同下，與州參議員、教育委員會主席Michael Dembrow、俄勒岡州教育廳廳長Charlene Williams博士、俄勒岡高等教育統籌委員會執行主任Ben Cannon、副州務卿Cheryl Myers等州府官員會晤並舉行座談會。

向參贊向州府官員們介紹了去年兩國元首舊金山會見時，中國國家主席習近平倡導的未來五年將邀請五萬名美國青少年訪問中國的交流項目，即五年五萬青年特使獎學金計劃（Young Envoys Scholarship）。

該項目明確規定，除往返國際機票外，將為受邀的美國青少年提供訪問中國入境後所有的費用。

希望美國青少年抓住機會，親自到中國遊學體驗，做中美友好的新一代使者。

州教育廳廳長Charlene Williams博士、州高等教育統籌委員會執行主任Ben Cannon、州參議員、教育委員會主席Michael Dembrow等州府官員對青年特使獎學金計劃高度關注，表示將積極回應促進兩國友好往來的青年特使獎學金計劃，聯絡相關機構組建青少年訪華團前往中國。

州教育廳廳長Charlene Williams（右）在座談會上發言

據了解，中國已經有四十多所高校在積極籌備相關接待工作，公佈了一些交流項目。近期將會有五百多所高校公布五百多個交流項目，供準備赴華的學生自己去選擇。

同時還可根據組辦單位的意願選擇合適的地點，設定具體的時間，確定豐富多彩、形式多樣的主題。讓每位青少年學生到中國去，通過親身體驗了解真正的、客觀的中國，爲未來中美的青少年之間增進友誼，推動兩國關係長期友好發展奠定堅實的基礎。

左起：程振領事，俄勒岡中國理事會副主席應書琪，教育參贊向明燦，州高等教育統籌委員會執行主任Ben Cannon，州參議員、教育委員會主席Michael Dembrow，俄勒岡中國理事會執行主席藍進、秘書長张善博，領事呂勇在世貿中心合影

詳情請登錄：http://www.youthlink.cn 網站查詢；或登陸俄勒岡中國理事會網站：https://www.oregonchinacouncil.org查詢相關資訊。

4月6日，向明燦參贊一行參加了俄勒岡2024「漢語橋」中文及才藝大賽預選賽，為獲得優異成績的選手們頒發了獎狀和紀念品。