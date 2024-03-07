俄勒岡中國理事會完成新一屆選舉 持續推動俄州與中國民間友好交流

（本報記者俄廣才攝影報導）俄勒岡中國理事會兩年一度的換屆選舉大會，於2月25日召開。

俄勒岡州中國理事會18位理事中有14位理事出席會議現場投票，未能到場的理事當中有兩位以委託人方式參加投票，達到了法定投票人數。

俄勒岡中國理事會2024新一屆選舉會議現場

選舉後的新一屆董事會名單：俄州參議員Michael Dembrow、州參議員Lew Frederick、州參議員Bill Hansell、州參議員David Brock Smith、前州參議員Arnie Roblan、藍進、應書琪 、劉美如、Charlotte Christensen、張善博、Robin Rogers、Billy Dalto、Mike McArthur、克拉克馬斯郡議長Martha Schrader、陳曦真、俄廣才。

俄勒岡中國理事會新一屆職務任命名單：執行主席藍進、副主席應書琪 、副主席Charlotte Christensen、秘書長張善博、財務長Robin Rogers。

俄勒岡中國理事會南俄勒岡分會主席：州參議員David Brock Smith，執行主任：Charlotte Christensen；東俄勒岡分會主席：州參議員Bill Hansell，執行主任：Mike McArthur；天津分會主席：州參議員Michael Dembrow，執行主任：劉美如；福建分會主席：州參議員Lew Frederick，執行主任：Billy Dalto。

政府關係委員會（Government affair committee），主席：應書琪。教育委員會和文化委員會，主席：陳曦真（負責K-12年齡段學生國際交流）。

理事會新設機構：商貿委員會（Commerce Committee），聯合主席：欒美先、謝龍權。可持續性發展與經濟振興委員會（Sustainability and Economic Revitalization），主席：Charlotte Christensen。

理事會圓滿順利地完成了新一屆董事會及選舉職務任命。參選的18位理事中參議院四位議員做為理事會的“當然理事”（Ex Officio），參與投票選舉及有關活動。兩位共和黨議員與兩位民主黨議員在對華議題上達成兩黨合作的共識，在目前復雜的國際形勢下尤顯獨特而珍貴。

新一屆董事與各委員會將繼續圍繞著經貿、氣候變化、可持續性發展、文化、教育、旅遊等多個領域，在如此意義非凡的一年裡深入促進俄勒岡州與中國省州之間的民間友好交流，造福於兩國人民。

按照理事會章程，下一屆選舉將於2026年進行。

俄勒岡州中國理事會成立於2004年，現下設有東俄勒岡分會，南俄勒岡分會，天津分會，及福建分會四個分會。四個分會主席均由州議員擔任，並設有分會主任協助主席工作。這在全美民間對華組織當中是一種比較獨特的形式。

俄勒岡州中國理事會作為民間連接俄州與中國的志願者組織，在俄勒岡州議會於2006年全美唯一通過的“成文法”（Statue Law）下活動。

二十年前，理事會的前身叫“俄勒岡福建姐妹協會”（Oregon Fujian Sister State Association)。

在二十年的發展過程中，創建人之一、前州務卿理查德森先生的教誨：“Pro Tanto Quid Retribuamus” (拉丁語，原意“受之於世，還之於民”），一直鼓勵著理事會的全體志願者。

近些年，在美中貿易戰爆發、疫情擴散、兩國關係緊張的環境中，理事會成員們在藍進主席的帶領下始終默默努力地奉獻，為俄勒岡州和中國人民的友好與理解，增信釋疑、共度時艱。尤其是在過去三、四年間的發展，俄勒岡中國理事會得到了俄州主流社會和中國人民的認可，使理事會發展達到了一個新的高度。

2024年是中美建交45週年，俄勒岡州與福建締結友好關係40週年，與天津締結友好關係10週年，恰逢理事會成立20週年，是俄勒岡與中國民間交流具有重要紀念意義的一年，喜事連連。

2024年美國青年赴華采風、氣候論壇和人文交流等一系列大型活動，必將進一步體現“中美關係：希望在人民、基礎在民間、未來在青年、活力在地方。”