OHSU流感疫苗終身免疫研究有重大進展！一次接種终身免疫！

(本報綜述)近日，俄勒岡健康與科學大學（OHSU）領導的一項研究取得了突破性進展，該研究為開發一種可以提供終身免疫的通用流感疫苗鋪平了道路。這一「有前途的方法」有望在未來五年內實現「一次接種终身免疫」的流感疫苗，為公共衛生領域帶來巨大的變革。

根據OHSU的研究團隊介紹，他們利用了一種已有百年歷史的病毒平台，成功在猴子身上測試了針對禽流感H5N1病毒的疫苗。研究發現，這種疫苗在接種後能夠激發猴子體內強烈的免疫反應，有效抵禦禽流感病毒的攻擊。

研究的主要負責人、OHSU俄勒岡國家靈長類動物研究中心病理生物學系主任Jonah Sacha博士表示：「這項研究令人興奮，因為它不僅展示了我們在基礎科學研究領域的快速進展，更展示了這項技術在未來五年內有望成為現實的可能性。」

值得注意的是，這項研究並未基於現代禽流感病毒，而是使用了1918年流感病毒作為研究基礎。該病毒曾在全球範圍內造成數百萬人死亡，但OHSU研究團隊通過這種歷史病毒平台，展示了其在應對新型病毒變異方面的潛力。

與傳統疫苗主要通過誘導針對病毒最新變種的抗體反應不同，OHSU的疫苗方法是通過將病原體的小部分插入巨細胞病毒（CMV）中，從而利用人體T細胞的免疫反應來對抗病毒。這種方法能夠生成持久的免疫反應，而不僅僅是針對當前流行的病毒株。因此，它有潛力在病毒發生變異時仍然提供保護，從而可能提供更長時間，甚至是終身的免疫力。

Sacha博士進一步指出，這種疫苗平台不僅適用於流感病毒，也有可能對其他不斷變異的病毒，如新冠病毒產生重要作用。「我們正處於應對傳染病的新一代方法的前沿，這種疫苗平台為我們提供了一種應對未來潛在大流行病毒的可行方法。」

OHSU的這項研究標誌著流感疫苗研究領域的一次重大突破，研究團隊相信在未來五到十年內，這種「一次接種」的流感疫苗將成為現實，為全球公共衛生帶來深遠影響。