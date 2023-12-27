波特蘭北區將投1.02億美元新建水上活動設施

（本報綜述）波特蘭市公園和娛樂部將投資1.02億美元，在北區興建新的室內水上運動設施，預計最早在2029年冬季投入使用，為波特蘭北部社區提供全新的水上運動體驗。

自2020年因新冠而被迫關閉擁有近百年歷史的哥倫比亞泳池(Columbia Pool)以來，波特蘭北部社區一直沒有能夠全年運作的泳池設施。市政府目前為波特蘭北區居民提供Matt Dishman社區中心的免費通行證，以彌補新場館建設期間的泳池服務缺失。

新設施計劃在Northgate Park建造，距離先前關閉的哥倫比亞泳池僅1.8英里。這項決定是透過社區參與和平等因素的考量做出的。新場館將包括一個35公尺長的泳池，用於學校水上項目和競技游泳，以及一個專為滑梯和水上遊樂設施設計的泳池。此外，場館將提供升降機、長凳、沙灘入口和溫水，以滿足殘疾人的需求。

目前，工程正即將進入第三階段，包括設計開發、選擇承包商和完成建造文件和許可。整個階段的預計時間將持續至2026年冬季。波特蘭北部社區期待著這個全新的室內水上運動設施的竣工，以彌補他們長達近十年的全年泳池服務缺失。

不過，社區中有一部分居民對失去哥倫比亞泳池感到痛苦。2022年12月，由於城市維護預算不足，公園和娛樂部門無法為哥倫比亞泳池進行修復，從而做出了永久關閉泳池的決定。然而，一個名為「拯救哥倫比亞泳池聯盟」的團體對此提出異議，政府沒有經費維護舊泳池，卻要花更多的錢興建新泳池，讓人無法理解。該團體主張，將用於新水上運動設施項目的經費重新分配，以進行哥倫比亞泳池的全面評估和預計需要5,000美元至10,000美元的修復工作。