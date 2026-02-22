波特兰新闻深耕29 载 打造一站式全媒体品牌营销方案

波特兰新闻（Portland Chinese Times） 已陪伴大波特兰地区华人走过 29 个春秋。作为俄勒冈州历史最悠久、规模最大、最受华人用户信赖的华文媒体，我们始终以 “连接社区、传递价值” 为使命，如今更以 AI 赋能的全平台矩阵实力，成为大波特兰乃至太平洋西北地区华人获取资讯、连接社群、品牌营销的核心枢纽。 （本报讯）自 1997 年创立至今，已陪伴大波特兰地区华人走过 29 个春秋。作为，我们始终以 “连接社区、传递价值” 为使命，如今更以 AI 赋能的全平台矩阵实力，成为大波特兰乃至太平洋西北地区华人获取资讯、连接社群、品牌营销的核心枢纽。

29 年深耕：从纸媒到 AI 赋能的全域媒体蜕变

29 年来，波特兰新闻从一份纸质报纸起步，逐步构建起覆盖纸媒、官网、APP、微信、Facebook、小红书、YouTube等多平台的全媒体生态，精准触达大波特兰地区，并辐射全俄勒冈州及太平洋西北地区。我们不仅是本地华人资讯的首选来源，更是社区文化与商业合作的重要桥梁。

在数字化转型浪潮中，我们率先引入生成式 AI 与智慧媒体技术，打造了自主 AI 内容生产与分发体系，实现：

AI 驱动的实时新闻生成与多语言内容创作

智能视频剪辑、自动字幕生成与多平台同步发布

数据化用户画像分析与精准内容推送

虚拟主播与智能互动功能，提升用户体验与内容传播效率

这一技术升级，让我们的新媒体矩阵在内容生产效率、传播精准度和用户互动性上实现质的飞跃，进一步巩固了我们作为俄勒冈州最具影响力的华人媒体的地位。

纸质报纸 ：每周五出版，持续发行超 29 年，覆盖大波特兰地区数十个商圈、亚洲超市、餐馆及服务机构，是本地华人最信赖的传统资讯载体，也是品牌触达社区的黄金渠道。

：每周五出版，持续发行超 29 年，覆盖大波特兰地区数十个商圈、亚洲超市、餐馆及服务机构，是本地华人最信赖的传统资讯载体，也是品牌触达社区的黄金渠道。 官方网站 ：https://portlandchinesetimes.com/，实时更新本地、社区及全球华人关注的热点新闻，为读者提供便捷的数字阅读体验，是大波特兰地区访问量最高的华文资讯平台之一。

：https://portlandchinesetimes.com/，实时更新本地、社区及全球华人关注的热点新闻，为读者提供便捷的数字阅读体验，是大波特兰地区访问量最高的华文资讯平台之一。 官方 APP “PCT NOW” ：作为我们的核心移动端入口，目前活跃用户达 1538 人，为用户提供一站式新闻浏览、活动资讯与社区互动服务，是深度用户获取资讯的首选。

：作为我们的核心移动端入口，目前活跃用户达 1538 人，为用户提供一站式新闻浏览、活动资讯与社区互动服务，是深度用户获取资讯的首选。 微信公众号 “pdxnow” ：2018 年 1 月创号，是俄勒冈州最早的微信公众号之一。现有粉丝 9880 人，美国本土用户占比近 7 成，年阅读量超 40 万，是本地华人获取深度资讯的首选平台，也是品牌进行内容营销的优质阵地。

：2018 年 1 月创号，是俄勒冈州最早的微信公众号之一。现有粉丝 9880 人，美国本土用户占比近 7 成，年阅读量超 40 万，是本地华人获取深度资讯的首选平台，也是品牌进行内容营销的优质阵地。 微信视频号 “今日波特兰” ：粉丝 4149 人，单条视频播放量可达近 10 万，以短视频形式生动呈现本地新闻、活动与生活方式，是触达年轻用户的重要窗口。

：粉丝 4149 人，单条视频播放量可达近 10 万，以短视频形式生动呈现本地新闻、活动与生活方式，是触达年轻用户的重要窗口。 Facebook 账号 “Portland Chinese Times 波特蘭新聞” ：粉丝 3633 人，本土用户占比 74%，月均浏览量超 20 万次，是连接本地华人社群的重要社交阵地，适合品牌进行社群互动与活动推广。

：粉丝 3633 人，本土用户占比 74%，月均浏览量超 20 万次，是连接本地华人社群的重要社交阵地，适合品牌进行社群互动与活动推广。 小红书账号 “今日波特兰 Portland Daily” ：2025 年 2 月创号，已吸引粉丝 1668 人，月曝光量达 30 万，精准触达年轻华人群体，传递本地生活与商业资讯，是品牌年轻化营销的重要平台。

：2025 年 2 月创号，已吸引粉丝 1668 人，月曝光量达 30 万，精准触达年轻华人群体，传递本地生活与商业资讯，是品牌年轻化营销的重要平台。 YouTube 账号 “PCTTVonline”：聚焦新闻报道、短视频及大型华人活动直播，单条视频播放量可达数万，为全球华人提供直观、及时的视听内容，是品牌进行视频营销与活动直播的优质选择。

一站式品牌营销：多元、多渠道、跨平台的全域服务

波特兰新闻不仅是资讯传播者，更是企业品牌成长的战略伙伴。依托 29 年的行业积淀与 AI 赋能的全媒体矩阵，我们为合作伙伴提供一站式品牌宣传解决方案，覆盖从策略到执行的全链路需求：

专题报道与信息刊登 ：深度定制品牌故事、企业动态与产品资讯，通过全平台矩阵精准触达目标受众。

：深度定制品牌故事、企业动态与产品资讯，通过全平台矩阵精准触达目标受众。 广告策划与投放 ：结合 AI 数据分析，制定精准投放策略，支持软文、短视频口播、探店、直播、电视广告等多元形式。

：结合 AI 数据分析，制定精准投放策略，支持软文、短视频口播、探店、直播、电视广告等多元形式。 活动策划与执行 ：从线下展会、社区活动到线上直播、话题营销，提供全流程策划与落地支持。

：从线下展会、社区活动到线上直播、话题营销，提供全流程策划与落地支持。 视觉设计与物料制作 ：门店广告招牌设计制作安装、餐牌菜单、礼品卡、名片等物料设计与生产，打造统一品牌形象。

：门店广告招牌设计制作安装、餐牌菜单、礼品卡、名片等物料设计与生产，打造统一品牌形象。 视频内容制作：AI 赋能的视频拍摄、剪辑、字幕生成与多平台分发，助力品牌打造爆款短视频内容。

携手共赢：共创华人市场新机遇

29 年的深耕，让波特兰新闻成为大波特兰地区最具公信力与影响力的华文媒体。未来，我们将继续深化 AI 技术应用与全媒体布局，拓展内容创作与商业服务能力，为合作伙伴提供更高效、更具价值的营销解决方案。

我们诚挚邀请海内外企业、品牌方携手合作，借助波特兰新闻的全域媒体网络，精准触达大波特兰及太平洋西北地区的华人市场，共创品牌增长与社区繁荣的双赢未来。

