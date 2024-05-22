麥魯瑪縣初選初步計票結果出爐 內森•瓦斯奎茲當選地區檢察官 多個提案有望通過

(本報訊)2024年5月舉行麥魯瑪縣初選，於5月21日晚8點停止投票，計票工作也隨即展開。此次初選，對麥魯瑪縣而言可謂意義重大，候選人對縣委員會的四個議員席位展開競選，其中只有一個席位的現任者競選連任。地區檢察官的競選也備受關注，現任地區檢察官邁克·施密特(Mike Schmidt)與副地區檢察官內森·瓦斯奎茲(Nathan Vasquez)展開激烈角逐。

這次選舉的特點之一是其無黨派性質。根據規定，如果有候選人在此次5月初選中獲得超過50%的選票，將直接當選。如果所有有效選票計算完畢後，沒有任何候選人獲得超過50%的選票，那麼得票最多的前兩名候選人將進入11月的決選，屆時，選民將再次投票，決定誰最終當選。

此外，此次初選，選民還會通過投票決定多項影響財產稅的提案，投票結果將直接影響縣內的財政政策，而不會推遲到11月決定。因此，本次選舉不僅關係到縣委員會和地區檢察官的未來人選，也關乎全縣居民的經濟利益。

地區檢察官的選舉結果，直接影響未來麥魯瑪縣的治安向，因而也是很多華人社區最關心的。截至5月22日週三下午3時，已統計約14.4萬張選票，瓦斯奎茲獲得了54%的選票，而施密特的得票率為46%。22日下午4時許，邁克•施密特承認敗選，並向瓦斯奎茲表示祝賀。他表示，「看來我不會再擔任摩特諾瑪縣地方檢察官四年了。 我已經打電話給內森·瓦斯奎茲祝賀他的勝利。」

議員選舉方面，截至5月22日下午4時的計票結果如下：

第一選區的梅根·莫耶（Meghan Moyer）和瓦迪姆·莫茲斯基（Vadim Mozyrsky）的得票率接近，分別為46.41%和40.24%；

第二選區的香農·辛格爾頓（Shannon Singleton）以45.23%的得票率領先。緊隨其後的是薩姆·亞當斯（Sam Adams），得票率為24.12%。有著華人血統、獲得不少華人支持的老城區社區協會會長婕茜·伯克（Jessie Burke）的得票率為22.98%。

第三選區得朱莉亞·布里姆-愛德華茲（Julia Brim-Edwards）以74.32%的得票率遙遙領，預測當選。

第四選區的文斯·瓊斯-迪克森（Vince Jones-Dixon）以接近49.77%的得票率稍微領先。布萊恩·諾茨（Brian Knotts）以41.78%的得票率緊隨其後。

重要提案方面，截至5月22日下午4時的計票結果如下：

26-244號提案，有關對俄勒岡動物園啟動新資金項目，52.95%贊成，47.05%反對。

26-245號提案，有關波特蘭市續徵汽車燃料稅用於道路修復、維護和安全，72.08%讚成，27.92%反對,預測此提案將獲得通過。