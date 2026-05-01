Milwaukie前市長與妻子離奇身亡

（本報綜述）一宗涉及俄勒岡政界人士的命案近日引發關注。米爾瓦基市（Milwaukie）前市長傑瑞米·弗格森（Jeremy Ferguson）與其妻子曼迪·澤林卡（Mandy Zelinka），被發現雙雙身亡於加州洛杉磯一處住宅內，警方正以疑似「謀殺後自殺」方向調查。

據警方通報，案件發生於洛杉磯威尼斯（Venice）社區。當地時間本週二上午，警方接報一宗疑似自殺案件，抵達現場後發現兩人均已死亡，身上有槍傷。警方表示，現場發現一封由弗格森留下的字條，但具體內容尚未對外公布，目前案件仍在調查中。

不過，前市長的妻子澤林卡家屬隨後發表聲明指出，並不認為她是自殺身亡，並形容她的生命「被一個她信任的人奪走」，使案件性質更添疑問。

女子澤林卡現年49歲，為波特蘭本地人，學生時期為壘球運動員。之後於Mt. Hood社區學院完成美容專業訓練，並成為企業家與造型師。她曾在波特蘭珍珠區創辦髮廊，並於2016年獲評為「波特蘭最佳髮型師」。

近年來，她定居加州聖塔莫尼卡（Santa Monica），從事創意與社區相關項目。家屬形容她為「充滿活力且富有創意的人」，對生活充滿熱情。

弗格森曾於2009年至2015年擔任米爾瓦基市市長，並在TriMet工作近20年。離世前，他任職於聖塔莫尼卡，負責營運與城市發展相關工作。

警方目前尚未公布案件發生的具體經過與動機。分析指出，由於案件涉及公眾人物與家庭因素，加上家屬與警方說法存在差異，後續調查結果備受關注。