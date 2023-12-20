年收入多少才算「中產階級」？

(本報綜述)隨著時代的變遷，「中產階級」這個定義變得越來越模糊，具體意義取決於居住地和家庭規模。在一項2022年發布的研究中，皮尤研究中心(Pew)將「中等收入」定義為「年度家庭人均收入處於全國家庭人均收入中位數的兩倍到三分之二之間。」

根據皮尤研究中心的定義，在全國範圍內，一個三口之家家庭年收入介於$52,000到$156,000之間被認為是中等收入。

那麼，在波特蘭，想要成為中產階級，需要有多少收入呢？

波特蘭居民的收入高於全國平均水平，但生活成本也同樣較高。根據美國人口普查局最新公佈的家庭收入數據，如果一個家庭的收入在$57,250到$171,752之間，就被認為是「中產階級」。

這樣來看，中產涵蓋的範圍很大，而「家庭」這個概念也有多種情況，可以是單身之家，也可以是一對有三個孩子的5口之家。

要了解在波特蘭大都會區（包括華盛頓州的小溫哥華和Hillsoboro），個人居民需要達到什麼收入水平才能被認為是「中產階級」，我們可以使用皮尤研究中心2020年的計算量表 。計算量表顯示，如果你的個人收入在$29,100到$87,200之間，那麼你就屬於中產階級。需要注意的是，這量表所依據的數據，只更新至2018年。然而，2020年以來，通貨膨脹推高了生活成本，所以如今你的錢可能不如以前那麼值錢了。

另一份數據，或許也能幫你判斷自己是否屬於「中產階級」：根據美國人口普查局的數據，2022年美國的家庭收入中位數為$74,580，在波特蘭則為$85,876。