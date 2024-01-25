紅藍卡Medicare D部份開始實施自付上限 

(綜合報道)參與被俗稱為「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫（Medicare）的民眾，今年在前往藥局領取昂貴處方藥品時，將會得知一個令人欣慰的消息：2024年，D部分（Part D）處方藥物計畫的開支將首次設定上限。

根據2022年通過的「通貨膨脹消減法案」(Inflation Reduction Act，IRA)，政府將對D計劃參加者每年自費上限控製在為3300元，不過上限金額可能因為服用藥品的品牌差別而略有差別 。據了解，2025年自費額將進一步下降至2,500元。

緬因州69歲退休護士艾肯表示，她因為患有銀屑病關節炎，去年藥費超過9000元，新措施可以為她節省大約6000元，足以應付賬單、信用卡欠款等其他開支。

以往，透過紅藍卡D計畫購買藥品的民眾，通常必須自行承擔數千元開銷，才能進入重大傷病範圍承保階段，之後該年當中藥品開銷要自費5%，累計花費有時候數千元以上 。從今年開始，5%的規定已被取消，一旦參加者藥品開銷累計到達約3300元的2024年重大傷病範圍(catastrophic zone)門檻，就不必再為D計劃藥品自掏腰包。

非牟利組織「可負擔藥物患者」主席米切爾讚揚，新計劃可令患者節省可觀支出，他自己去年為了買藥就自掏腰包超過1.6萬元，但在理想情況下，「沒有 人應該支付那麼高昂的價格」。首都華盛頓的長者權益組織也表示，藥物價格年復一年地增加，已經超越一般百姓負荷，這項措施對他們來說是「重要保護」。