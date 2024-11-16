Medicare紅藍卡註冊至12月7日結束

（NAPCA供稿）年度Medicare（紅藍卡）開放註冊期從2024年10月15日開始到2024年12月7日結束。此外，州健康保險市場的開放註冊期從2024年11月1日開始，至12月15日結束，部分州延長至2025年1月15日截止。

<Q1> 為什麼秋季的Medicare（紅藍卡）開放註冊期尤為重要？

Medicare發生了一些有利變化，因此，您需檢查您當前的醫療計畫。從2025年開始，Medicare覆蓋的處方藥年度自付上限將從8000美元大幅降低至2000美元。這意味著無論您需要多少種藥物，每年自己支付的處方藥費用將不超過2000美元。2000美元的上限加上分期支付的選項，意味著被稱為“甜甜圈洞”的高額自付費用將在2025年消失。

接下來，請務必檢查您是否可以獲得完整的額外幫助（Extra Help）援助。從2024年開始，如果您是月收入不超過 1883 美元的單身人士，或者是月收入不超過2555美元的夫妻，您就有資格獲得額外幫助。該計畫可支付您的大部分處方藥費用，包括自付額、共付額及保費。

請仔細檢查您當前計畫的覆蓋範圍、費用、所覆蓋的藥物、計畫網路內的醫生和醫院，以及您的個人健康需求，看看您的計畫是否仍然適合您。在開放註冊期期間，通過比較其他可選方案，您可能會找到一個覆蓋項目更廣、節省更多費用的計畫。如果您需要任何幫助，請致電我們。

<Q2> 如果我未滿65歲也沒有保險，但還不符合 Medicare（紅藍卡）的資格，我還能加入健康保險嗎？

是的，任何沒有保險且還不符合 Medicare資格的人都可以在平價醫療法案保險市場的開放註冊期內註冊健康保險。對於那些錯過了特殊註冊期的人來說，這也是一個很好的機會。特殊註冊期是提供給發生了特定生活事件（如結婚、生育或失業）的人群的。

2025年的開放註冊期從2024年11月1日開始，到2024年12月31日（或2025年1月15日，具體取決於您所在的州）結束。如果您在此時間視窗內申請並選擇健康保險計畫，您的新計畫將於2025年1月1日（或2025年2月1日）生效。

在此期間，您可以通過州健康保險市場檢索各種健康計畫選項。如果您是單身，年收入低於60240美元，或者作為已婚夫婦的年收入低於81760美元，您可能有資格根據收入減少保費或是自付費用。如果您的收入足夠低，您也可能符合 Medicaid（白卡）的資格。

為了確保不錯過這些機會，請務必及時檢查您所在州具體的註冊日期和註冊指南。

<Q3> 最近，我不再經常聽說關於COVID-19的新聞了，我還需要接種疫苗嗎？

COVID-19對我們來說仍然是一個嚴重的健康風險因素，每年導致數千人住院和死亡。根據美國疾病控制與預防中心的資料顯示，從2023年10月1日到2024年6月1日，美國約有44000人死於COVID-19。

之前接種的疫苗或者是感染後治癒所獲得的免疫力可能會隨著時間的推移而減弱。早期的疫苗對病毒的新變種效果可能不夠好。為了保護您自己和您身邊的人，建議您每年接種COVID-19疫苗，就像每年接種流感疫苗一樣。

接種COVID-19疫苗對於年長者尤為重要，因為他們通常有慢性健康問題且免疫系統較弱，這使得他們更容易患上重症且恢復較慢。

此外，請注意，Medicare（紅藍卡）和大多數私人健康保險計畫都會免費覆蓋COVID-19疫苗。不過，您最好還是向您的保險計畫確認是否有任何例外或是存在關於提供者網路的規定。

如果您對公共福利有任何疑問，您可以通過以下三種方式聯繫我們:

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全美亞太裔耆老中心（NAPCA）是一家非營利組織，致力於提高亞裔、夏威夷原住民和太平洋島裔（AANHPI）年長者及其家人的生活品質。我們運營著一個專門為年長者及其照護者提供幫助的NAPCA年長者幫助中心，並提供五種不同語言的服務。