MAX Gateway車站將因施工關閉6週

(本報綜述)Trimet近日發出通知，宣佈Gateway轉運中心Max車站將因施工於1月14日至2月25日期間關閉。施工期間，MAX列車在Gateway轉運中心站的服務將暫停，其中MAX藍線和綠線受到干擾，MAX紅線暫停運行。

隨著MAX紅線提升工程建設的完成，Gateway轉運中心站將在此期間關閉，以便工作人員可以「將Gateway車站以北已經建造好的新軌道系統與新的Gateway車站連接」。新的Gateway轉運中心車站將從2月26日星期一開始重新投入使用。

這項建設是MAX紅線提升計畫的一部分，旨在「透過在先前單軌區域添加另一條軌道來改善轉運中心和機場之間的列車運行。」

在施工關閉期間，工作人員將對Gateway車站進行升級，包括清除垃圾和塗鴉。此外，工程承包商將用混凝土道床取代9,000根軌道枕木，安裝14,000英尺的新軌道（其中包括位於東北97街的曲線軌道）。

在施工關閉期間，TriMet鼓勵MAX藍線、綠線和紅線的乘客使用替代交通方式，例如搭乘12、15、19、20和77路公車。在1月至2月的施工期間，LIFT Paratransit和Columbia Gorge Express 仍將運作並服務Gateway轉運中心站。

在記者會上，TriMet表示MAX紅線改造計畫已經「完成了整個計畫的大約85%。」到夏季，預計工程將完成，屆時，乘客無需轉乘就可以從Hillsboro機場到PDX。在Gateway車站和機場站周圍的改進，還包括增加第二條軌道、重建PDX站以及在Gateway北部為駛入波特蘭市中心的入站列車建造一個新的紅線站。這將提高整個系統的可靠性。這些改進旨在增加列車的運作效率、減少故障和延誤，從而使整個交通系統更加可靠和有效率