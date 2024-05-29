道地中國味 煎餅師傅波特蘭店開幕啦！
（本報訊）煎餅師傅（Master Bing）終於來波特蘭開店囉！煎餅師傅早前已在西雅圖、鳳凰城和鹽湖城等地開設分店，大受食客歡迎。
煎餅師傅堅持現點現做，保證了每一份都是新鮮出爐，熱氣騰騰。廚師熟練地將麵漿攤成薄餅，然後毫不吝嗇地加上各種豐富的餡料，一口咬下去，餅皮鬆軟，薄脆酥脆，餡料豐富，讓人吃得過癮，吃得心滿意足。
除了傳統的油條煎餅果子外，煎餅師傅還有孜然羊肉煎餅、香酥雞柳煎餅、北京烤鴨煎餅、麻辣小龍蝦煎餅，牛肉煎餅、叉燒煎餅、酸辣土豆絲煎餅、蘑菇煎餅等等，每一款都是現點現做，保證讓你回味無窮。
特別推薦孜然羊肉煎餅，每一口都能感受到孜然香氣的濃郁和羊肉的鮮嫩；小龍蝦煎餅是鮮嫩多汁的小龍蝦與香辣醬料的完美搭配，絕對是一種別樣的享受；香酥雞柳煎餅，外酥內嫩的雞肉，搭配著香氣四溢的醬料，讓你忍不住一口接一口；而北京烤鴨煎餅，更是將北京的傳統美食與煎餅完美結合，酥脆的煎餅裡包裹著香醇多汁的烤鴨片，一口咬下去，滿滿的幸福感湧上心頭！
此外，店內的鴨血粉絲湯更是一絕。鴨架熬製的鮮美湯底，搭配上新鮮的鴨血、鴨肉，再配以美味的豆泡和榨菜，一口湯下肚，暖意融融，口口都是家鄉的味道。
如果你想要品嚐道地的中國味道，那麼煎餅師傅絕對不容錯過！煎餅師傅（Master Bing）波特蘭店的店址為1625 NE Alberta St，就在老楊寬麵（Yang’s Noodle）店內。營業時間，周一至周日每天上午11點到晚上9點。聯繫電話(503) 546-7063。