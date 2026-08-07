比弗頓一公路事故頻發 17歲花季少女命喪於此

（本報綜述）比弗頓西南有一條看似普通的鄉間公路，卻因車道狹窄、限速偏高及缺少防護設施，多年來事故頻發。2024年7月25日，17歲少女梅格蕾絲坦克斯利（Mai Grace Tankersley）駕車行經這條道路時失控翻覆，當場死亡。如今，她的父親已向比弗頓市、華盛頓縣、俄勒岡州交通部及汽車製造商提起3900萬美元訴訟，指控這條路早已成為居民口中的「死亡陷阱」。

事故發生在西南Tile Flat路19000號路段，距離Mountainside高中約一英里。當天下午，梅剛完成在Dutch Bros飲品店的新工作的第二天培訓，正駕車回家。訴狀稱，她駕駛的Jeep車右側車輪不慎壓上碎石路肩，車輛隨即猛然偏回路面，撞上大樹後翻覆。她雖然繫著安全帶，仍因車頂及側邊支架在撞擊中倒塌，傷重身亡。

原告指出，事發路段北向車道寬度僅8英尺6英寸，碎石路肩更只有6英寸。俄勒岡州部分地方道路的最低車道標準為10英尺，比弗頓也要求路肩至少2英尺。這意味著，車輛只要稍微偏離車道，便幾乎沒有修正空間。該路段沒有另行標示限速，因此最高時速可達55英里，居民認為這對如此狹窄又帶有彎道的道路而言過於危險。

附近居民早在2021年便致函市府，要求拓寬道路。他們警告，隨著周邊住宅增加，這條路已成為繁忙通道，若不改善，遲早會發生嚴重事故，尤其對駕駛經驗不足的青少年更加危險。

一名住在事故現場附近的居民表示，多年來已親眼目睹或看過近12起車禍，包括機車失控及大型卡車撞毀圍欄。他形容，在這條路上「只要在錯誤的一秒鐘分心，就可能沒命」，並呼籲將限速降至35英里。

根據訴狀，2008年至2022年間，僅約4英里長的Tile Flat路便發生36起造成人員受傷的車禍。比弗頓市、華盛頓縣及俄勒岡州交通部目前均以案件仍在審理為由拒絕評論。

如果您也經常行經這條道路，駕駛應特別減速，避免車輪壓上碎石路肩，尤其在彎道、夜間或雨天更要提高警覺。也請轉發給您關心的人，提醒他們小心開車，確保安全。