麥魯瑪縣府新財年預算沒有浪花紀念墓園150萬撥款！ 社區憤怒反彈：這一天我們等了二十多年！

（本報記者俄廣才報導）歷經二十餘年漫長爭取、今年3月才開始啟動的波特蘭「華人浪花紀念墓園」工程，如今恐因縣府預算驟然生變而陷入窘境。麥魯瑪縣政府日前公布的2027新財年預算方案中，竟未納入此前白紙黑字承諾的150萬美元專項基金，引發華人社區強烈質疑與憤怒反彈。

建造位於朗花（Lone Fir）公墓第14區的華人紀念墓園，旨在追憶、供奉早年遭受不公對待的華人先輩。2025年6月26日，麥魯瑪縣府委員會在公聽會上，正式承認歷史上占用朗花公墓14區修建辦公大樓、停車場及強行移除墓葬遺骸等官方行為，並就此向華裔社區公開道歉。當時委員會通過決議，除在2025至2026財年撥款100萬美元外，更承諾於2027財年追加150萬美元，用於按照社區支持的設計方案完整建造紀念墓園，縣府同時承諾將密切監督工程進度。

然而，縣委員會主席維加·彼得森（Vega Pederson）在今年4月16日發布的《財政預算草案》中，卻完全未見任何一筆用於該紀念墓園的資金。這種「遺漏」形同背棄承諾，讓3月份開始盛大啟動的工程，立即蒙上經費斷層、計劃縮水甚至無法竣工的陰影。

4月29日，朗花墓園基金會、美洲華人公民聯盟波特蘭分會（CACA）、砵崙中華會館等僑團代表近二十人，出席了麥魯瑪縣府聽證會，當場嚴正質疑新財年預算。與會代表逐一發言，呼籲縣府懸崖勒馬，恢復專項撥款。

「我鄭重懇請委員會撥付全額所需的150萬美元，確保紀念園區能按原設計方案圓滿建成。」美洲華人公民聯盟波特蘭分會副主席、朗花墓園基金會主席應瑪麗珍在會上表示，「這不僅是兌現一項承諾，更是為了糾正一段歷史過失，讓安葬在第14區的華人先輩，最終獲得曾被剝奪的尊嚴。」

「能將此方案妥善落實，我們僅此一次機會。」應瑪麗珍強調。

砵崙秉公堂主席、俄勒岡中國理事會主席應書琪則直言：「縣府4月16日的行政預算案竟無此項專款，令人深感憂慮。」他指出，縣府曾鄭重承諾2027財年投入150萬美元確保工程完整竣工。「如今若撤回資金，不僅背離公開宣示的初衷，更將危及已啟動項目的完整性與品質。為了這一刻，我們的社區已經苦苦守候了二十多年。」

美籍華人公民聯盟波特蘭分會董事會委員梁潔螢在書面證詞中更點出關鍵矛盾：「雖然縣委員會通過道歉聲明，並於4月4日在朗花公墓清明節祭祀儀式上宣讀及移交，這些舉措意義重大。但如果縣府未能履行合作承諾完成紀念墓園建設，這份道歉將顯得毫無誠意。」

目前為止，縣委員會對社區代表們所提出的訴求，沒有做出回應。

據梁潔螢介紹，五月份還有兩場關鍵公開聽證會即將舉行：5月13日（週三）晚間6時至8時，於胡德山社區學院（Mt. Hood Community College）Town and Gown廳（地址：26000 S.E. Stark St., Gresham, OR 97030）；5月20日（週三）晚間6時至8時為在線聽證會。

社區領袖緊急呼籲民眾踴躍報名發言或提交書面意見，這是華人社區爭取恢復專項資金、確保紀念墓園完整落成的關鍵時刻。

報名或提交意見請至麥魯瑪縣府官網：https://multco.us/info/fy-2027-chairs-proposed-budget-sign-testify-or-submit-comments。參加在線聽證會可登陸縣預算辦公室網站：multco.us/info/buget-office-contact-information。

華人先輩的尊嚴能否被真正挽回？縣府的道歉是真心還是空話？答案將在接下來兩週的聽證會上見分曉。（圖片由朗花墓園基金會提供）