Lloyd Center或將拆除 改建為居民區

（本報綜述）近日，位於Lloyd區的Lloyd Center購物中心首次公開了其改造計劃，

拆除現有場地，改建為包括住宅、零售、餐廳、娛樂場所和居住空間的多功能居住社區。

據報道，這一計劃是經過兩年的廣泛市場研究、設計研究和社區參與而形成的成果。在過去兩年裏，項目團隊廣泛與社區互動，徵求了社區居民的意見和建議，

80多位意見領袖進行訪談，社區的反饋也反映在了提案中。

目前，該項目團隊已經提交了一份申請，

召開設計和建議討論會，以幫助改進設計方案。接下來，

根據會議的結果，會提交一份正式的“中心城市總體規劃土地使用申請書”，以獲得政府機構的批准。

公開資料顯示，該購物中心歸達拉斯的Arrow Retail公司所有，共有三層。商場從1960年8月1日開始營業，當時擁有近100家店鋪，是太平洋西北地區最大的購物中心，位列全國最大的購物中心之一。1988年以來，商場經歷了一系列的翻新和變革。然而，隨著封閉式購物中心在美國變得越來越普遍，該商場風光不再。JC Penney、Nordstrom、Newberry’s, Marshalls, Sears和Macy’s等店鋪先後關閉，又遭受疫情和火災的影響，該商場的生意也每況日下。

據悉，Lloyd Center

在規劃和重建過程中繼續營業。