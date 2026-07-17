全新壁畫致敬多元農工群體 李鐵執筆伍德伯恩市政廣場

（本報記者俄廣才攝影報道）由俄勒岡中國藝術家協會會長李鐵設計並主筆的全新公共壁畫，目前正在伍德伯恩市（Woodburn）市政廣場加緊繪製。這幅高16英尺、寬80英尺的巨幅作品，將覆蓋食物銀行（AWARE food bank）外牆，以藝術形式向支撐社區農業的各族裔農戶致敬。

2025年初，李鐵應邀開始設計，歷經和市政部門及食物銀行委員會多輪審稿與修改，於今年初正式定稿。壁畫以農業社區文化為核心，呼應食物銀行「取之社區、用之社區」的宗旨，刻畫農場工人在種植與收穫中的關鍵角色，並透過鮮明構圖傳達社區自豪感及對勞動者尊嚴的敬意。

李鐵的藝術創作，致力於精進寫實肖像畫技藝，力求透過畫作展現筆下人物的文化背景、生活經歷與生活方式。他個人的成長歷程激發了他對移民歷史、多元文化及自然世界的濃厚興趣，而這些風格也都在他的作品中得到了具體展現。

李鐵表示，自2013年起，他每年為全美勞工聯盟繪製以農工生活為主題的年曆插圖，深入認識這群多來自拉美、墨西哥、東歐乃至中國的移民勞工。「作為來自中國的移民，我對他們有強烈共鳴，這份認同也自然融入壁畫設計，並獲得評委青睞。」他刻意在畫面中突顯多元族裔協作，強調集體參與和互助精神。

其學生周卓如（Rachel）今年全程參與繪製，她觀察到往來食物銀行的民眾，親身感受壁畫如何具體呈現社區捐助與共享意識。她說：「我們在技術上反覆討論，力求最佳視覺效果，也因此在繪製過程中獲得許多本地民眾的讚賞。」她期待未來參與更多公益藝術項目，為城市增添生活色彩。

食物銀行執行經理德西·查韋斯（Deisy Chavez）指出，伍德伯恩具墨西哥、拉丁美洲及俄羅斯等族裔多元文化特色，社區長期積極參與物資捐助，多處公共壁畫都反映了此合作互助精神，展現樂觀向上的面貌。

伍德伯恩市發展部主任傑米·約翰克（Jamie Johnk）則認為，伍德伯恩的每一件公共藝術作品都代表著社區的一部分，無論是多元文化、歷史或農業。每一件作品都經過精心設計，色彩、主題和人物都力求讓居民產生共鳴，並在作品中找到自己的影子，都在講述伍德伯恩的故事。

「壁畫運用美麗而鮮豔的色彩，展現了文化的多樣性。既描繪了伍德伯恩的歷史，也展示了我們社區的特色。」傑米說。

壁畫預計本月底竣工，屆時市政部門將舉辦剪綵與慶祝活動。詳情請瀏覽：https://conta.cc/4evA5LI。