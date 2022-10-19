Kroger Albertsons兩家超市連鎖合併 挑戰沃爾瑪龍頭老大地位

（本報綜述）上周五，Fred Meyer 和QFC的母公司克羅格（Kroger）宣布

以246億元的價格與擁有Safeway的艾伯森(Albertsons)合併，預計這將大大改變西北太平洋超市業的佈局，創建美國最大的超市連鎖之一，合併後

在全美擁有近5000家門店。

按市場份額計算，克羅格是美國第二大雜貨商，僅次于沃爾瑪（Wal-mart)，艾伯森位列Costco後的第四位。合拼後的公司

擴大規模，更有能力與亞馬遜、Costco、沃爾瑪等對手展開競争。由于頑固的高通脹和不斷上升的成本，傳統的食品雜貨連鎖店的市場份額正在被Aldi、Trader Joe’s、Grocery Outlet等價格較低的公司搶走。

上個月，食品雜貨價格繼續飙升，給消費者的錢包增加了更大的壓力。政府在上周四公布的最新數據顯示，家庭食品價格指數9月份增長了0.7%，較去年同期增長13%。

克羅格表示，

以每股34.10元的價格收購艾伯森，這一價格比這家連鎖超市過去一個月的平均股價高出約30%。

合併交易首先得到了兩家公司董事會的批準，但仍需獲得監管部門授權。兩家超市連鎖在一份聲明中表示，新公司會

一部分門店分拆成一家新公司，以“創建一個新的、靈活的競争對手”，以加速審批進程。

估計該交易可能會受到美國監管機構的嚴格審查，因為在西北區，克羅格的Fred Meyer及QFC超市經常與艾伯森或Safeway直接競爭，再加上目前正是食品價格高漲之際。

俄勒岡州司法部發言人埃德蒙森表示，該州預計將與其他州以及聯邦貿易委員會和美國司法部等聯邦反壟斷執法機構對合併進行協調審查。

據波特蘭州立大學市場營銷教授吉爾帕特里克表示，對於聯邦貿易委員會來說，這會是一個危險信號，“這兩個競爭對手之間有很多重疊，而且……他們很可能會賣掉一些重疊嚴重的商店和市場，”吉爾帕特里克說。

這兩家雜貨巨頭在公告中表示，他們計劃將商店出售給競爭對手，以確保獲得監管許可。吉爾帕特里克教授表示，在本州Fred Meyer業積最好，是克羅格的金品牌，因為它不單只買食品，亦有其它日常用品、電器等。所以，估計會有很多艾伯森店會被賣掉。

克羅格目前在35個州有2,800家超市百貨，除了Fred Meyer 外，還包括Ralphs、Smith’s、Harris Teeter 等。至於艾伯森，該集團在34州在經營有2,220家超市，包括Safeway、Jewel Osco 及Shaw’s等。這兩家集團一共有員工71萬人。