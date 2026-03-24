「這人可能會殺了我」 預感竟成真　波特蘭女子遭錘殺後焚屍

（本報綜述）一條看似普通的求助短信，竟成了「死亡預告」。

俄勒岡州麥魯瑪縣一宗震驚社區的命案近日有了最終結果——33歲男子鮑比·阿爾索普（Bobby·Alsup）被裁定犯下二級謀殺、縱火、盜竊、虐待屍體及非法使用武器等多項重罪。

而最令人不寒而慄的是，受害者——31歲的凱莉·斯諾（Kaley·Snow），在遇害前早就預感到了危險。她曾發短信給朋友說：“我覺得這個人……可能會殺了我。”

沒想到，這句話，真的成了現實。

事情要從一段隱密關係說起。

斯諾是透過阿爾索普的女友認識他的，兩人隨後發展出一段秘密戀情。表面上看似普通的同住關係，背後卻暗藏危險。

2024年3月17日，悲劇發生。

根據檢方指控，阿爾索普在住所內，用錘子連續擊打斯諾頭部左右各一次，當場致其死亡。

更殘忍的是，在殺人之後，他並沒有報警，而是選擇了掩蓋一切。

他把屍體用毯子包裹，拖到屋外的儲物棚裡，任其腐爛；還往屍體和凶器上潑清潔劑，試圖抹去DNA痕跡。

幾天后，他甚至返回現場，直接澆上汽油縱火焚燒儲物棚，試圖徹底毀屍滅跡。

但火勢被撲滅後，真相也隨之曝光。

警方隨後透過多項關鍵證據鎖定他：

📍手機定位顯示，他在案發時間長時間停留現場

🩸血跡鑑定直接指向暴力行為

🔍網路搜尋記錄顯示，他反覆查詢“屍體是否被發現”“是否有人報失踪”

💰也曾出售受害者財物

面對鐵證，阿爾索普辯稱：“我是後來才發現屍體的，怕被誤會才隱瞞。”

但陪審團並沒有相信這項說法。

檢方直接指出：“毫無合理性。”

目前，他將面臨至少25年不得假釋的終身監禁，預計2026年3月25日宣判。

這起案件讓人最揪心的，不只是殘忍手段，而是──

👉 受害者其實早就察覺到危險，卻沒能逃離。

專家也再次提醒：在同住關係、親密關係中，如果有以下情況，一定要警惕：

對方情緒極端、控制欲強

讓你感到明顯不安甚至恐懼

出現威脅性語言或行為

與外界隔離、關係隱密

⚠️ 一旦有危險訊號，請及時求助警方或信任的人，不要抱持僥倖心理。

因為有時候，直覺不是多想，而是身體在提醒你：危險，已經來了。