醫生錯把酒精當止痛藥注射 患者索賠1300萬！

（本報綜述）一名華盛頓縣（Washington County）女子近日提告，指控Kaiser Permanente一名醫生在做腳趾嵌甲手術時，竟然錯把外用酒精當成止痛麻醉藥，注射進她的腳趾，導致她承受劇烈疼痛、組織受損、行走困難和長期心理創傷。她和丈夫目前向Kaiser及涉事醫生索賠1300萬美元。

根據訴訟文件，原告名叫莎拉·布萊克曼，住在華盛頓縣。她於2026年1月29日前往希爾斯伯勒（Hillsboro）的Kaiser Permanente Westside醫療中心，原本只是為了處理兩根腳趾的嵌甲問題。嵌甲就是腳趾甲長進肉裡，通常會造成紅腫、疼痛或感染，屬於足科常見問題。

正常情況下，醫生會先給患者注射局部麻醉藥，讓腳趾麻木，再拔除有問題的趾甲。但起訴書稱，涉事足科醫生當天「很趕時間」，竟把70%異丙醇，也就是常見外用酒精，注射進布萊克曼的兩根腳趾，而不是使用止痛麻醉藥。

訴訟形容，外用酒精是「細胞殺手」，如果注射進人體組織，可能造成嚴重破壞。布萊克曼稱，注射後她痛到尖叫、哭泣，並懇求醫生不要再處理第二根腳趾。但醫生據稱告訴她「乾脆做完」，還說自己趕著離開診所。之後，醫生仍繼續拔除第二根嵌甲，並要求她保持不動，否則手中的針可能刺穿她的腳趾。

手術後，布萊克曼的情況迅速惡化。9天後，她前往Kaiser急診，當時雙腳腫脹，出現灼痛、跳痛，皮膚滲液、變色並開始脫落。她住院兩晚，但訴訟稱，醫護人員一開始也不清楚為何一個簡單腳趾手術會造成如此嚴重後果。

起訴書表示，大約3週後，Kaiser才告知布萊克曼，醫生當時注射的不是局部麻醉藥，而是外用酒精。訴訟還稱，Kaiser曾承諾會寄出一封說明信，但她並未收到。不過，她的病歷中出現一封電郵，提到醫生使用了外用酒精，而不是局部麻醉藥。

布萊克曼表示，這次事件徹底改變了她的人生。訴訟稱，她的腳趾組織遭破壞，走路能力受影響，長期疼痛，還出現噩夢和心理創傷，日常生活受到嚴重干擾。起訴書甚至用「折磨」來形容她的經歷。

布萊克曼的丈夫傑森·弗萊斯克斯也列為原告之一，要求其中100萬美元賠償，用於夫妻陪伴和生活關係受損。案件已於6月26日提交至麥魯瑪縣巡迴法院。Kaiser發言人拒絕評論此案。涉事醫生目前似乎已離開Kaiser，轉往波特蘭地區另一家醫療機構工作，並未回應媒體詢問。