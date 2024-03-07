有華人血統的Jessie Burke宣佈參選麥魯瑪縣第二選區議員

她的傳奇家族歷史給予令她堅定的信念 在老城區的成績是她努力奮鬥的見證

(本報訊）在即將到來的五月二十一日選舉中，麥魯瑪縣議員的競選備受關注，而其中一位引人注目的是有華人血統的候選人杰西·伯克（Jessie Burke），多年來她積極參予波特蘭唐人街的發展，現任老城社區協會的主席。此次Jessie決心參選，直言表示對現時領導人的施政表示不滿，希望憑著她的努力，能改變目前本市的狀況。

Jessie參選的職位是麥魯瑪縣第二選區議員（波特蘭北／東北區）。她在唐人街擁有一座旅館 Society Hotel（前身是協勝公所）。她說：「在過去四年，我親眼看到旅館外面的情況變得越來越差，並經常與民選的官員緊密合作，解決問題，期間開始了解更多有關政府的系統，卻發現縣政府的官員不單不懂得如何管理資金，也不懂得如何領導政府。如果我真的要做出有意義的改變，我必須要成為她們的一份子。」

很多市民都分不清市政府和縣政府的角色和責任，Jessie表示，最簡單的分別方式是：「市政府負責基礎設施（例如道路、水務局、建築物許可證）和緊急救助人員，縣政府則負責公民的健康（例如俄勒岡州健保計劃、庇護所和廉租住房、SNAP福利、成癮服務、心理健康服務）。」

多年來，波特蘭市出現的社會問題，一直未能有效解決，矛頭直指市政府和縣政府不溝通、不合作。Jessie指出 ，這兩個政府理應合作無間為市民服務，而她看到問題主要是來自麥魯瑪縣政府。

今次Jessie參選的魯瑪縣第二選區，範圍包括：北至哥倫比亞河，南至84號公路，西至St John’s，而東至東北148街。Jessie希望居住在這區內的選民都能投她一票，如不是這區居民的，也能為她宣傳。她也歡迎選民舉辦見面會及捐款支持她競選。當然她也希望本地的華人能夠支持她。

Jessie是如何開始參與唐人街的發展的呢？

早在2013年，Jessie與丈夫買下位於3街Davis街的前協勝公所物業，並將其改建為旅館。由於旅館是在唐人街範圍內，她也成為老城社區協會的成員，也開始關注到唐人街每況越下的情況。到2020年，Jessie獲選接替應馬麗珍女士，成為該協會的主席，積極展開她參予唐人街發展的路程。近年來協會在她的帶領下，為老城區取得了好成績，其中包括以下主要的項目：

－在馬普斯（Mapps）市議員的贊助下，獲得了50萬美元ARPA基金，對老城區街道缺失的樹木進行了替換，並在樹根上安裝樹井蓋，以便店舖可以輕鬆地沖洗人行道和樹井；也為店舖的門口安裝門閘和防護玻璃，以防止窗戶被破壞。

－啟動了一項為期90天的「重置計劃」，包括改善區內照明、清除數百個露宿者帳篷、清除近5000磅的垃圾和74,000平方英尺的塗鴉。

－獲得6萬美元撥款，用於在街道兩側安裝燈籠，並作為試點項目，預計在全市推廣，屆時全市範圍內的居民都可以在街上安裝串燈或燈籠。

－為藝術家們舉辦各類活動和藝術展覽。

－為老城區/中國城拍攝中國春節新年視頻，傳播華人文化。

－負責監管金馬酒家的翻新工程。

Jessie在其競選的宣傳內表示：「我的使命是要真正代表麥魯瑪縣第二區，引導縣政府走向平衡的生態系統，好讓居民、工人和企業主都能享受到太平洋西北地區所期望的生活品質： 一個安全、健康和公平的社區以及積極響應的政府。」

Jessie Burke的華裔家族奮鬥史：

Jessie的家族歷史是關於華人先民勇敢、堅韌和奮鬥的故事。儘管面臨著種種困難和挑戰，但他們都以頑強的毅力和不屈不撓的精神克服了一切。Jessie 的多元的家族背景，塑造了不僅是她自己的根基，也是她在社區中展現的堅定和奉獻精神的源泉。她在公共教育和社區發展方面的工作經驗與貢獻，使她具備了領導能力和解決問題的能力。

Jessie的外祖父Milton Lee Sung出生於中國，在日本侵華期間，與兩個妹妹乘船到西雅圖，再乘火車到巴爾的摩與父親團聚。Milton Lee Sung後來在霍華德大學就讀航空工程專業，及後在唐人街的一家餐館遇到他後來的白人妻子。1940年代，是一個充滿種族隔離和偏見的時代，種族通婚並不被社會接受，但他們毅然選擇了結婚。勤奮好學的外祖父，最後成為國家航空暨太空總署(NASA)的科學家，參與了哈伯太空望遠鏡的工作。

與Jessie的外祖父同行前往美國的，還有他的兩位同胞姊妹，其中一人便是著名的美國活動家、作家、紐約市立大學教授宋李瑞芳(Betty Lee Sung)。身為亞裔美國人研究學者，她多部關於亞裔美國人種族議題的著作，被認為是推動亞裔美國人和移民在美國獲得權利的重要力量。

美國活動家、作家、紐約市立大學教授宋李瑞芳(Betty Lee Sung)是Jessie Burke的姑婆

Jessie的祖父James Burke，則是紐約的短號獨奏家。他出生時右臂受傷，但仍在家人的鼓勵下堅持學習。他曾擔任當時非常有名的戈德曼樂隊(Goldman Band)首席短號獨奏家，還曾擔任巴爾的摩交響樂團的首席小號手。他雖然只能用一隻手演奏，卻被認為是當時最偉大的短號大師。Jessie的祖母是一位優秀的鋼琴家。

Jessie的父母，同樣是苦難中艱苦拼搏的一代。母親在50年代初的華府長大，作為混血兒的她經歷了種族歧視和排斥的困苦。父親則因為父母長期不在身邊而在紐約貝爾灣孤獨長大。兩人結婚後，搬遷、換工作、重病，數次經歷人生的起落，但夫妻倆都從未放棄。

正所謂「窮人的孩子早當家」，面對經濟困難和父親患病，Jessie從小就承擔起了照顧家庭的重擔。為了擺脫貧困，在父親的鼓勵下，Jessie開始學習擊劍，希望在體育方面能有所突破。勤學苦練的她，在12歲便贏得全國擊劍大賽，16歲贏得國家擊劍冠軍，並於1994年至2004年間為國家擊劍隊效力，多次參加世界擊劍錦標賽。

1999年，為了上大學，Jessie 放棄了參加2000年奧運選拔賽的機會。她入學賓州州立大學全美排名最高的擊劍項目，並獲得了全額獎學金。畢業後，Jessie和丈夫搬到了波特蘭，先後擔任羅斯福高中(Roosevelt High) 課後教師以及美國印第安青年與家庭中心的教育協調員。2006年，Jessie從波特蘭州立大學畢業，獲得了公共管理碩士學位，從此開始專注於策略規劃和社區發展。

Jessie的家族歷史和個人經歷都是她堅定信念和努力奮鬥的見證，相信她將為波特蘭的未來帶來積極的變革與發展。她希望能得到華人社區的支持。更多有關Jessie的競選詳情，可瀏覽她的競選網頁：https://jessieburke.com/about/。